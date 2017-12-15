CHP "Ataşehir'i bırak, oraya bak" demişti; AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı istifa etti

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu istifa etti. Belediyeden yapılan açıklamada, 13 yıl 8,5 aydır ilçenin belediye başkanlığını yürüten Kadıoğlu'nun, bugün itibarıyla kendi isteğiyle görevinden istifa ettiği, buna ilişkin yazılı talebini valiliğe bildirdiği belirtildi.

CHP’li İBB Meclis Üyesi Nadir Ataman, Ataşehir Belediye Başkanı’nı görevden alan İçişleri Bakanlığı’nı imara aykırı uygulamalar nedeniyle şikâyetlerin tavan yaptığı Esenyurt Belediyesi başta olmak üzere tüm AKP’li belediyelerde incelemeye yapmaya çağırmıştı.

Açıklamada, Kadıoğlu'nun 3 yıldır muhtelif sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü kaydedilerek, şöyle denildi:



"Sorumlu olduğu ilçenin ve Esenyurt halkının ihtiyacı olan hizmetlerin üretilmesinde ve yerine getirilmesinde bu sağlık sorunlarının engel olmaya başlayacağı kaygısıyla böyle bir istifa kararı almış bulunmaktadır. Sayın Belediye Başkanımızın, seçildiği günden bugüne kadar Esenyurt ilçesine ve halkına olan duyarlılık sebebiyle almış olduğu bu kararı saygıyla karşılıyoruz. Kendisine Esenyurt ilçesi ve içinde yaşayan insanlar adına gösterdiği insanüstü gayret, çaba ve çalışmalar, sağlık, eğitim, çevre, kültür, sosyal barış da ha nice hizmetlerinden ötürü sonsuz şükran ve teşekkürlerimizi kamuoyu önünde sunarız."

Kadıoğlu, "1923’te koskoca 650 yıllık çınara darbe yaptılar. Cumhuriyet kuruldu” sözüyle gündeme gelmişti.

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Necmi Kadıoğlu kimdir?

1954 yılında Gümüşhane'de doğdu.



İlkokulu Gümüşhane'de orta, lise ve üniversite eğitimini ise İstanbul'da tamamladı. İş hayatına Gümrük Müşaviri olarak başladı. Mali Müşavir olarak çalıştı. Yurt içinde ve yurt dışında üstdüzey yöneticilik yaptı.



1992-1993 yılları arasında Kağıthane Belediyesi'nde Başkan Danışmanlığı yaptı. 1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Kaynak ve İştirakler Daire Başkanlığı ve Başkan Danışmanlığı görevlerinde bulundu.



28 Mart 2004 yılında yapılan yerel seçimlerde Esenyurt Belediyesi'nde Belediye Başkanı olarak seçilmişti. İyi derecede İngilizce, Almanca ve Arapça bilmektedir. Evli ve altı çocuk babasıdır.