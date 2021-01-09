İçişleri Bakanı Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.

MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır."

Twitter hesabından yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Boğaziçili öğrencilerin Mahzuni Şerif'in "Yuh yuh" isimli türküsünü seslendirdikleri videoyu paylaşarak, şunları yazdı:

"Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki, bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor, 'aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim' diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin. Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada."