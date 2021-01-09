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Politika

İçişleri Bakanı Soylu: Canan Kaftancıoğlu terör örgütlerinin soytarısıdır

Kaftancıoğlu: Bana saldırma konusunda bakan reisine 'aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim' diyerek kafa tutuyor

09 Ocak 2021 16:55

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında, "Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP terör örgütlerinin elemanıdır. Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır" dedi. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine destek veren CHP'li Kaftancıoğlu'nu "Kendisi bir DHKP/C militanıdır" diyerek hedef almasının arından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kaftancıoğlu'nu  hedef aldı. 

Kaftancıoğlu için "terör örgütlerinin elemanıdır" diyen Soylu, Kaftancıoğlu'nun, "DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yaptığı" gerekçesiyle daha önce 1 yıl 8 ay ceza aldığını söyledi. 

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Canan Kaftancıoğlu, terör örgütlerinin soytarısıdır. CHP İstanbul İl Başkanı DHKP-C, PKK/KCK ve MLKP Terör Örgütlerinin elemanıdır. DHKP-C ve PKK/KCK propagandası yapmaktan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki 2019/171 esas no’lu dosya kapsamında 1 yıl 8 ay ceza almıştır.

MLKP’nin sözde kurucu liderlerinden Hasan Ocak, PKK’nın kurucularından Sakine Cansız, DHKP-C’li Ebru Timtik... Sözde liderleştirdiği teröristlerden sadece birkaçıdır."

Kaftancıoğlu'ndan yanıt

Twitter hesabından yanıt veren CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu, Boğaziçili öğrencilerin Mahzuni Şerif'in "Yuh yuh" isimli türküsünü seslendirdikleri videoyu paylaşarak, şunları yazdı:
 
"Hahaha AKP içinde kavga büyük diyorlardı da ilgilenmiyordum. Görünen o ki, bana saldırma konusunda da bakan reisine kafa tutuyor, 'aşağılık saldırıları senden daha iyi yapabilirim' diyerek kendince el yükseltiyor. Durun kavga etmeyin. Ben de türkü dinlerim ve çok severim bu arada."

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