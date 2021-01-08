İçişleri Bakanı Soylu'dan Boğaziçi protestolarına destek veren CHP'li Kaftancıoğlu'na: Terör militanlarıyla orada ne işi var?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski AKP milletvekili aday adayı olan Prof Dr. Melih Bulu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne atanması sonrasında başlayan protestolara katılan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu hedef aldı. Soylu, “Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?" ifadelerini kullandı.

Soylu sözlerine, "Bu ülke, çok badire geçirdi, çok zorluklardan geçti, bu tip militan ruhlu insanları da ülkenin huzurunu bozmak isteyen siyasileri de çok gördü. Ama bu tezgâha bu ülke bir kez daha düşmez. Vandallar gibi üniversitenin kapısını kırdılar, orası bilim yuvası. Oradan çıkacak projelerle ülkemiz gurur duymalıdır" diye devam etti.

“Farklı kisveler altında demokrasiyi Truva atı olarak kullanarak tezgâhlanmış çok cepheli taarruzla karşı karşıyayız”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31. Dönem Jandarma Komando Uzman Erbaş Temel Kursu Mezuniyet Töreni'nde konuştu. Soylu, “"Biz her zaman zorluklarla karşılaştık ama bugün etrafımızda devletimize karşı bir başka tezgahla karşı karşıyayız. Farklı kisveler altında demokrasiyi Truva atı olarak kullanarak tezgâhlanmış, devletimizin saygınlığını, itibarını, bizatihi devletin kendisini hedef alan, milletin devletine olan sevgisini, sadakatini, inancını hedef alan çok cepheli taarruzla karşı karşıyayız” sözlerini kaydetti.

"Eski makam sahiplerinin ağzından, eski darbeleri masum görecek de değiliz"

Öte yandan Bakan Soylu, isim vermeden 81 ilde AKP’nin hakkında suç duyurusunda bulunduğu İlker Başbuğ’a yönelik olarak da, “Eski makam sahiplerinin ağzından, eski darbeleri masum görecek de değiliz” ifadelerini kullandı. Soylu sözlerinin devamında da şöyle konuştu:

“Bir gazeteci bozuntusunun çıkıp muhalefet yapıyorum diye, insanlara darbe tarifi, eylem tarifi yapmasını alelade yorum olarak görecek değiliz. Bizim bu işlerden canımız çok yandı.

Darbeler, terör bizi geciktirdi. İnatçıyız. 2200 yıllık devletin evlatlarıyız. 16 büyük devletimizle var olmayı kendine onur bilen insanların evlatlarıyız. Ne yaparlarsa yapsınlar, 15 Temmuz’da bunu başaramadılar. 17-25 Aralık’ta, Gezi’de, 25 Şubat’ta bunu başaramadılar. Terör örgütleriyle bunu başaramadılar. Bilmeliler. Biz bunu başaramayacaklar.”