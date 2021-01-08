CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'ndan Bakan Soylu'ya yanıt: Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, kendisini hakkında "Buradan sormak istiyorum, bir siyasi parti il başkanının, üniversitedeki bir rektör atamasında oranın önüne terörle iltisaklı militanlarıyla beraber gelenlerin içerisinde ne işi var?" açıklamasını yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur" yanıtını verdi.

Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP’si ve CHP’li il başkanları illerindeki tüm kesimlerin sorunlarıyla ilgilenir, takipçisi olur ve haklı mücadelenin yanında yer alırlar. Kibir göstermez davetlere de icabet ederler. Kıskanmayın ne olur, çalışın sizin de bizler gibi il başkanlarınız olur:))" ifadesini kullandı.

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