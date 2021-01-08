Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine destek veren CHP'li Kaftancıoğlu'na: Zaten kendisi bir DHKP-C militanı

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara destek veren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na ilişkin olarak, "Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan, işte CHP'nin İstanbul İl Başkanı orada, zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır" dedi.

Erdoğan, ABD'de seçimi kaybeden Donald Trump taraftarlarının Kongre binasını basmasına ilişkin de, "Lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği olarak ifade edilen ABD’deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır" sözlerini kaydetti.

Erdoğan, cuma namazı çıkışında kameraların karşısına geçerek soruları yanıtladı.

ABD'de protestolara: Demokrasi için bir yüz karası

ABD'de meydana gelen protestoları değerlendiren Erdoğan şunları kaydetti:

"ABD tarihinde olmamış bir vakayla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. Çünkü lafa geldiği zaman demokrasinin beşiği olarak ifade edilen ABD’deki bu süreç gerçekten tüm insanlığı şok etmiştir, şaşırtmıştır. Bizleri de aynı şekilde şaşırtmıştır. Hatırlayın, 15 Temmuz darbe girişiminde tamamiyle sessiz kalan ve bu konuda çok çok farklı mesajlar yayınlayan ABM ve Amerika’nın medyası özellikle Gezi olaylarında Amerika’nın medyasının bir siyasilere ne gibi açıklamaları olmuştur, adeta tehditler savurmuştur ve bizim sabrımız siyasiler olarak tavrımız çok açık ve netken Amerika’nın tutumu çok çok başkaydı. Ama o zaman da işin başında demokratlar vardı. Demokratlar ne ise şimdi cumhuriyetçilerin de aynı olduğunu gördük. Demokrasi için bir yüz karası olduğunu görüyoruz.

Temennimiz odur ki 20 Ocak itibariyle sayın Biden'ın devir teslim töreninin sakin bir şekilde olacaktır. Bundan sonraki süreçte Sayın Biden ile Amerika sulhu sükuna kavuşur. Zira bir salgın dönemini yaşıyoruz. Böyle bir dönemde inanıyorum ki hassasiyetle bu sürecin devam etmesi lazım. Uluslararası ilişkilerde de çok daha farklı bir döneme Amerika'nın da girmesi gerekir. Tabi 4 tane ölen var. Ailelerin e sabırlar dilerken özellikle yaralı olanlara da geçmiş olsun temennilerimi ifade etmek istiyorum."

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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara: Bu işin içinde olan öğrenciler değil, teröristler var

Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolarla ilgili de şu değerlendirmelerde bulundu:

"Arkadaşlar ben öğrencilerle neden görüşeyim, öğrenciler bence işin içinde değil. Bu işin içinde olan teröristler var. Ne yazık ki öğrencilikle alakası olmayan, işte CHP'nin bakıyorsunuz İstanbul İl Başkanı orada, zaten kendisi bir DHKP-C militanıdır. Bir başka siyasi yönetiminde olanlar bakıyorsunuz oradalar. Bunlar öğrenci değil. Yaptıkları nedir? Yasalara uygun olarak buraya atanmış bir rektör vardır, yasalar dışında atanmamıştır. Yasalar neyi amirse Melih Bey de buna göre buraya atanmıştır. Geçmişe baktığımızda da bu üniversitenin içinde yetişmiş bir arkadaşımızdır. Buraya gelmeden önce ki üniversitede kendi ilgi alanıyla yetişmiş olduğu alanlar vardır. YÖK'ün şahsıma teklif edilmiş bu 9 isim içerisinden de bana yasaların vermiş olduğu yetkiyle Melih Beyi rektör olarak seçtik, Boğaziçi'ne layık gördük. Melih Beyin çok çok başarılı olacağına inanıyorum."

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Erdoğan'dan Koroanvirüs aşılarına ilişkin açıklama

Erdoğan'ın Koronavirüs aşılarına ilişkin açıklamaları da şöyle:

"Bu hafta içinde de şu anda aşılarda belli bir takvim içerisinde sağlık Bakanlığımız çalışmalarını sürdürecek. Hastanelerde belli odalar tahsis edilmek suretiyle aşı uygulamaları devam edecek. Bütün hassasiyet göz önüne alınarak bu adımları attık alıyoruz. Bazı çevrelerin aleyhte kampanyaları var. Benim milletim bu kampanyalara inanıyorum da pirim vermeyecektir. Burada insanın sağlığı söz konusudur. Bizim bilim adamlarının açıklamalarına saygı duymamız lazım. Hasta vakaları ölüm vakaları yaşandığında da niçin bu aşıları yaptırmadım, böyle bir söz hakkı kimsede olamaz.

Erdoğan açıklamalarına şöyle devam etti:

Katar ambargosunun kaldırılması

"Çok isabetli olmuştur, hayırlı olmuştur. Bu insanların adeta düşman kamplarına bölünmesi Körfez için olumlu değildi. Temenni ederiz ki bizim de Körfez işbirliği içinde belli konumumuz var. Bu konumumuzun yeniden yerini alması da bu Körfez işbirliğini daha da güçlü hale getirecektir."

Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilişkin: Terörle mücadelede her türlü desteği bizim yanımızda olması lazım, yalnızlığı hissetmememiz lazım

"Kabinemize şu anda hükûmetimizin yaptığı çalışmalara yönelik bu konuda başarı temennilerini bize. Tarih analizleri de yapıyoruz Aramızdaki cumhur ittifakının güçlenerek birlik ve beraberliğimizi, teyit ediyoruz. Oğuzhan Asiltürk geçmişte beraber olduğumuz benim bir büyüğümdür. Benim bu ziyaretim hem bir nezaket hem de bu ittifak meselesinde bir seçim ittifakı mı olur geleceğe yönelik biz terörle mücadele verirken her türlü desteği bizim yanımızda olması lazım. Biz yalnızlığı hissetmememiz lazım. Bunun için de buna benzer görüşmeleri bundan sonra yapacağız."

Başörtülü hâkim tartışmasına ilişkin: Saçma sapan bir açıklama

"Şu anda başörtüsüne karşı çıkanlar anayasadan bir haberler ama bizler öyle adımlar attık ki şu anda gördüğünüz gibi bizim hanım kardeşlerimiz başını örtmek suretiyle devletin hemen hemen her kademesinde görev almaya başladı. Bugün bir hakim bir savcı olabiliyorsa hanım kardeşlerimiz artık o tarih olan dönemler vardı şimdi bunlar açıldı. Fakat bu CHP'li zat bunlardan bir haber olduğu için böyle bir karar verici olursa ben buna güvenemem gibi saçma sapan bir açıklama yapıyor Çünkü bunlar partili olmuş geçmişte bakanlık falan yapmış ama bu ülkede yasalar neyi amir bunlardan haberdar değil çok dışında kalmışlar. Bundan sonraki süreçte de atılacak adılar derken; kurumlar noktasında birçok kurumda nasıl artık bayan kardeşlerimiz görev alıyorlarsa; mesela şu anda emniyet teşkilatımızda hanım kardeşlerimiz başları örtülü olarak görev alıyor mu? Alıyor. Geçmişte böyle bir şey var mıydı? söylenseydi bunlar olmaz öyle şey ya derlerdi. Oldu mu? Oldu. Bunu kastettim."