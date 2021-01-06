Trump taraftarları ABD Kongresi'ni bastı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi!

T24 Dış Haberler

ABD Başkanı Donald Trump'ın destekçileri, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın seçimlerdeki zaferini resmileştirmeyi görüşen yasama organı Kongre'yi bastı. Bir grup protestocunun Kongre binasının içine girdiği belirtilirken, Fox News bir kişinin vurulduğunu duyurdu. New York Times muhabiri, Cumhuriyetçi Parti merkezinde patlayıcı bulunduğunu ve imha edildiğini duyurdu. Başkentte sokağa çıkma yasağının başlayacağı saat 18.00 öncesi polis, isyancıları bölgeden uzaklaştırıyor.

Arizona'daki seçim sonuçlarına itirazı değerlendiren Senato, olaylar nedeniyle oturuma ara verdi. Kongre'deki oturumu yöneten ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Senatör Chuck Grassley'nin güvenli bir yere götürüldüğü belirtildi.



Washington'da sokağa çıkma yasağı

Washington Valisi, başkentte saat 18.00 itibariyle başlayacak bir sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak, 7 Ocak sabah 06.00'a kadar geçerli olacak.

Polisin, Trump destekçilerini dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı belirtildi. Cumhuriyetçi Parti’ye yakınlığıyla bilinen Fox News kanalı, Kongre’de çıkan olaylarda bir kişinin vurulduğunu bildirdi. Kanal, vurulan kişinin bir süre önce Kapitol Binası’ndan hasteneye götürüldüğünü bildirdi.

NYT: Cumhuriyetçi Parti merkezinde patlayıcı bulundu

New York Times muhabiri, Cumhuriyetçi Parti merkezinde patlayıcı bulunduğunu ve imha edildiğini duyurdu.

ABD'de güvenlik güçleri, Kongre binasının yakınında patlayıcı bulunduğunu ve etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

'Trump'ın hemen görevden alınması için çağrı'

Pelosi ve Senatör Chuck Schumer tek cümlelik bir açıklama yaparken, "Başkan Trump'ı, tüm protestoculardan ABD Kongre'sini derhal terk etmesini talep etmeye çağırıyoruz" dedi.

ABD'de polis, göstericileri Kongre kapılarından uzaklaştırmak için müdahale ediyor.

NTV Washington muhabiri Hüseyin Günay'ın aktardığına göre; ABD Kongre'sinin bazı üyeleri Trump'ın görevden alınması için hemen harekete geçilmesi çağrısını yaptı.

Kongre üyeleri, Seçici Kurul onayının bu gece tamamlanmasını umuyor

ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin, Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın Seçici Kurul onayınının bu gece tamamlanacağına dair bir inanç olduğunu söyledi. Manchin, "Bu haydutlar bizi korkutamaz" dedi.

CNN'e açıklama yapan Manchin, Seçici Kurul'un Kapitol'da toplanacağını düşündüğünü ama kesin olarak bilmediğini de söyledi.

Trump müttefiklerinden Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley de, bu öğleden sonra Kongre'nin "işe dönüp işini bitirmesi gerektiğini" söyledi.

Pelosi'nin ofisi basıldı

Kongre'ye ev sahipliği yapan Kapitol Binası'na giren protestoculardan birkaçı, Demokrat Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ofisine girdi ve masasında poz verdi.









Trump'tan 'barışçıl kalma' çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, Kongre Joe Biden'ın seçim zaferini resmileştirmek üzere toplandığı sırada Kapitol Binası'nın çevresini saran destekçilerine "barışçıl kalma" çağrısında bulundu.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Trump, "Kapitol'deki herkese barışçıl kalma çağrısı yapıyorum. Unutmayın, BİZ hukuk ve düzenin partisiyiz. Yasalara saygı gösterin ve mavi üniformalı mükemmel insanlarımıza saygı gösterin. Teşekkürler!" yazdı.

Savunma Bakanlığı'ndan Ulusal Muhafız talebine ret

Nancy Pelosi, Ulusal Muhafız birliklerinden, Kongre polisinin talebi üzerine, Kongre Binası'nda güvenliğini sağlamalarını istedi. ABD Savunma Bakanlığı, Ulusal Muhafızlar'ın Kongre'ye gönderilmesi talebini reddetti.

Beyaz Saray, Trump'ın Ulusal Muhafızlar'ın ABD Kongresi'ne gitmesi için emir verdiğini duyurdu.

Pennsylvania Valisi: Bu bir darbe girişimidir

Pennsylvania eyaleti Valisi Tom Wolf, Kongre'deki olayları "darbe girişimi" olarak nitelendirdi.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Wolf, "Bugün gördüğümüz şey demokrasi değil. Bir darbe girişimidir. Özgürce seçim yaptık. Sonuçlar açıktı. Başkan Trump'tan Pennsylvania eyalet temsilcilerine tüm Cumhuriyetçiler yanlış bilgi yaymayı bırakmalı ve daha fazla şiddet olmadan doğruyu söylemelidir" yazdı.

Pence: Kongre'deki şiddet olaylarıyla ilişkisi olan tüm protestocular cezalandırılacak

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kongre'deki şiddet olaylarıyla ilişkisi olan tüm protestocuların cezalandırılacağını belirtti.

Barışçıl protesto yapmanın her ABD'linin hakkı olduğunu ifade eden Pence, “saldırılara ise tolerans gösterilmeyeceğini” ifade etti.

“Şiddet ve tahripin hemen durdurulması” çağrısı yapan Pence, protestoculara Kapitol Binası'ndan ayrılma çağrısı yaptı.