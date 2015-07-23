T24 LogoT24 Logo
Gündem

İçişleri Bakanı: Sonuç olarak saldırıyı PKK üstlendi, bizim de duyumlarımız bu yönde!

İçişleri Bakanı Ceylanpınar'da iki polisin öldürüldüğü saldırı hakkında konuştu

Okan Acar (sağda) ve Feyyaz Yumuşak.

23 Temmuz 2015 14:09

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, dün Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki polisin evinde şehit edilmesine ilişkin olarak, "Sonuç olarak saldırıyı PKK üstlendi. Bizim duyumlarımızda öyle" dedi.

Urfa'da öldürülen polisler için düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Öztürk, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Öztürk bir de taziye mesajı yayımladı.
 
Öztürk, mesajında şunları kaydetti:
 
"Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinde uğradıkları menfur terör saldırısında şehit edilen polis memurlarımız Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'a Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

 

PKK saldırıyı üstlendi

 

Dün sabah saatlerinde meydana gelen saldırı sonrası PKK'dan bir açıklama yapılarak, "Suruç katliamına misilleme olarak polislerin öldürüldüğü" ifade edilmişti.

ETİKETLER

içişleri bakanısebahattin öztürkpkküstlendisonuç olaraksaldırıpolislerşehitduyumlarımızo yönde

İlgili Haberler

Şanlıurfa'da iki polis silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti!

Ceylanpınar'da gerçekleşen saldırıyı PKK üstlendi

Şanlıurfa'da iki polisin şehit olduğu silahlı saldırıyı PKK üstlendi!

Hayatını kaybeden iki polisin kimlikleri tespit edildi

Selahattin Demirtaş'tan PKK'ya: Kan kanla yıkanmaz!

HDP Genel Başkanı Demirtaş, 'PKK’nın misilleme olarak öldürdüğü iki polis ve Adıyaman'da öldürülen askerin ailelerin acılarını paylaşıyorum' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24