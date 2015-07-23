İçişleri Bakanı: Sonuç olarak saldırıyı PKK üstlendi, bizim de duyumlarımız bu yönde!

İçişleri Bakanı Sebahattin Öztürk, dün Şanlıurfa Ceylanpınar'da iki polisin evinde şehit edilmesine ilişkin olarak, "Sonuç olarak saldırıyı PKK üstlendi. Bizim duyumlarımızda öyle" dedi.

Urfa'da öldürülen polisler için düzenlenen cenaze törenine katılan Bakan Öztürk, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Öztürk bir de taziye mesajı yayımladı.



Öztürk, mesajında şunları kaydetti:



"Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evlerinde uğradıkları menfur terör saldırısında şehit edilen polis memurlarımız Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar'a Allah'tan rahmet, şehitlerimizin kederli ailelerine, emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."





PKK saldırıyı üstlendi

Dün sabah saatlerinde meydana gelen saldırı sonrası PKK'dan bir açıklama yapılarak, "Suruç katliamına misilleme olarak polislerin öldürüldüğü" ifade edilmişti.