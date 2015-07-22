Selahattin Demirtaş'tan PKK'ya: Kan kanla yıkanmaz!

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde PKK’nın "misilleme olarak" öldürdüğünü belirttiği iki polis ve Adıyaman’da öldürülen askerin ailelerin acılarını paylaştığını söyleyerek, “Kan kanla yıkanmaz, bunu biliyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen, demokratik, barışçıl bir yöntemi benimsemeye devam edeceğiz. Çok öldük, çok üzüldük. Bunu gidermenin yolu yeniden çatışma, kan, gözyaşı değildir. Ezilen halklar olarak birlikte olmak zorundayız" dedi.

HDP Lideri Demirtaş Suruç'taki intihar saldırısında öldürülen Ferdane ve Nartan Kılıç için Bursa'da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Al Jazera'da yer alan habere göre, Demirtaş, "Önceki gün Adıyaman'da hayatını yitiren asker de, bugün katledilen polisler de bu halkın evladı. Ceylanpınar'da katledilen polisler, ezilen halkın, emekçilerin çocuklarıdır. Ben onlara da Allah'tan rahmet diliyorum, ailesinin acılarını paylaşıyorum. Barışı her türlü savunmak dışında tutunabileceğimiz başka bir şey olamaz. Eğer bu ülke hepimizin anavatanıysa, birbirimizin diline, kültürüne, yaşam tarzına, inancına saygı duyacağız” ifade etti.

Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendilerine yönelik eleştirilerine cevap verdi:

“Gençlerin bedeni üzerinden siyasi rant devşirdiğimizi söyleyenler, içimizde bulunduğumuz durumun siyasi rant kavramını ağza almayacak kadar vahim olduğunu görmeli. Keşke 32 yurttaşımız, asker, polis yaşamını yitirmemiş olsaydı. Biz bunun için hayatlarımızdan vazgeçmeye hazırız.

Mevcut AKP iktidarı IŞİD ile işbirliği algısı ürettiyse, bu bizden kaynaklanmıyor. Bu algıyı düzeltecek olan biz değiliz. Ülkenin başbakan ve cumhurbaşkanı sanki AKP mağdurdur, IŞİD AKP’ye saldırmıştır, fail HDP’dir gibi konuşmamalı. Bu gençler sizin günahlarınız için ölmedi, sizin günahlarınız yüzünden öldü.

Bütün bu acılara rağmen biz adalet, demokrasi ve barış ilkelerimizden vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Bütün kardeşlerime Allah’tan rahmet diliyorum.”