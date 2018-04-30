İçişleri Bakanı “Kimseye yasak getirmedik” demişti; 1 Mayıs'ta İstanbul'da kapalı olan yollar belli oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun "1 Mayıs öncesi kimseye yasak getirmedik, herkes istediği şekilde kutlayacak" ifadelerinin üzerinden 24 saat geçmeden, İstanbul’da 1 Mayıs, saat 04.00 itibariyle hangi yolların kapalı olduğu duyuruldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, 1 Mayıs’ta Tarlabaşı Bulvarı ile Taksim Meydanı’na bağlanan Mete, Gümüşsuyu, Sıraselviler, Halaskargazi ve Cumhuriyet caddelerinin trafiğe kapalı olacağı belirtildi.

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DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bu yılki 1 Mayıs'ı kitlesel olarak kutlayacaklarını açıkladıkları Maltepe Meydanı çevresindeki Turgut Özal Bulvarı, (Büyükyalı Köprüsü ile Piri Reis Caddesi kavşağı arasında kalan kısım) ve bu caddeye çıkan tüm sokaklar, Feyzullah Caddesi, (Maltepe Bağdat Caddesi ile İstasyon Caddesi arasında kalan kısım), Maltepe İstasyon Caddesi, (Feyzullah Caddesi kavşağından Şehit Nedim Özpolat Sokak kavşağına kadar olan kısım) ve Şehit Nedim Özpolat Sokak’ın da trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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1 Mayıs kutlamalarıyla ilgili olarak sendikalarla görüştüğünü belirten İçişleri Bakanı Soylu, dün “1 Mayıs öncesi kimseye yasak getirmedik. 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak" diye konuşmuştu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' kapsamında saat 04.00'ten etkinlik bitimine kadar kapatılacak yollarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada kapatılan yollara alternatif olarak şu güzergahlar gösterildi:

Avrupa yakası

Unkapanı Köprüsü'nden ve Perşembe Pazarı'ndan gelen akım, Kasımpaşa ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Kasımpaşa'dan gelen akım, tuz ambarı ışıklardan Hasköy ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Dolapdere'den gelen akım, Divan Kavşağından tünel üzerinden Şişli istikametine veya stat üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Dolmabahçe Gazhane Caddesinden gelen akım, Gümüşsuyu'na verilmeden Beşiktaş ve Karaköy istikametine yönlendirilecek. Şişhane'den gelen akım, Kasımpaşa ve Unkapanı Köprü istikametine yönlendirilecek. Şişli'den gelen akım, Yedikuyular Caddesine ve tünel Taksim tünel üzerinden Beşiktaş istikametine yönlendirilecek. Defterdar Yokuşu'ndan Taksim'e çıkan yol kapatılarak, Firuzağa meydan akım Akarsu yokuşu ve Taktaki yokuşu istikametine verilecek. Mebusan Yokuşu Caddesi çıkış istikameti Meclis-i Mebusan Caddesiyle kesişim noktasından kapatılarak, akım Karaköy istikametine verilecek. Halaskargazi Caddesine alternatif olarak akım Abide-i Hürriyet Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.

Anadolu yakası

Büyükyalı Caddesi, Maltepe Bağdat Caddesi, D-100 ve Mimar Sinan Caddesi istikametine yönlendirileceği açıklandı.