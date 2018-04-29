İçişleri Bakanı: 1 Mayıs'ta kimseye yasak getirmedik

İçişleri Bakan Soylu, '1 Mayıs' kutlamalarına ilişkin olarak sendikalarla görüştüğünü söyledi. "1 Mayıs öncesi kimseye yasak getirmedik. 1 Mayıs’ı herkes istediği şekilde kutlayacak" diyen Soylu, "Ancak PKK, terör örgütleri işin içinde olurlarsa biz işin rengini değiştiririz. Kamu düzenini sağlamak bizim görevimizdir" ifadesini kullandı.

DİSK, KESK, TTB, TMMOB yöneticileriyle bir araya geldiğini belirten Soylu, şunları söyledi: “Beni ziyaret ettiler ve ortak bir anlayışla birlikte 1 Mayıs’ı İstanbul Maltepe Meydanı’nda kutlayacaklar. Türk-İş Başkanı ile Hatay konusunda mutabakat sağlandı. HAK-İŞ Adana’da yapıyor. Dün akşam aldığım rakam; 51 büyük etkinlik meydana gelecek. Şu ana kadar bizim izin verdiğimiz takip ettiğimiz. Bunların bütün güvenlik önlemlerini alıyoruz. Biz 1 Mayıs’ın şenlik içinde geçmesini istiyoruz. Bir bayram havasında geçmesini istiyoruz. Tüm sendikalarımızın aynı anlayış içerisinde tüm çalışanlarımızın tüm emekçilerimizin aynı anlayış içinde olmasını istiyoruz. Nevruz nasıl huzur içinde geçmişse 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nasıl şenlik içinde yaşanmışsa ben 1 Mayıs’ın da tüm sendikalarımızda aynı sorumluluğu gördüm aynı heyecanı da gördüm. Terör örgütleri bunu istismar etmek, sabote etmek isteyebilir mi? İsteyebilir. Biz ona asla müsaade etmeyiz, Allah’ın izniyle. Milletimizin 1 Mayıs’ı en iyi şekilde geçirmesi hususunda bütün güvenlik önlemlerini aldığımızı belirtmek isterim.”

"Açık açık konuştum"

“Sendikalarla da açık açık konuştum” diyen Bakan Soylu,şöyle devam etti:

“Nasıl biz, size hassasiyet gösteriyorsak sizlerin de aynı hassasiyeti göstermenizi arzu ettiğimizi söyledim. Onlarda da aynı hassasiyeti görmenin rahatlığı içerisindeyim. Karşılıklı emniyet birimlerimizle güvenlik birimlerimizle temas halindeler. Zannediyorum, bir problem olmadan 1 Mayıs aynı anlayış içerisinde geçecektir. Türkiye, emek ve çalışma hayatı ile bu bayramı kutlayacaktır düşüncesi içerisindeyim.”