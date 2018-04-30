Yarın emekçiler alanlarda: 1 Mayıs'ta bir olacağız

1 Mayıs 1977’de Taksim Kazancı Yokuşu’nda katledilen 34 kişi, 1 Mayıs tertip komitesi tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı. Bir araya gelen DİSK'liler halkı 1 Mayıs alanlarına çağırdı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipleri Birliği (TBB), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nden (TMMOB) oluşan 1 Mayıs Tertip Komitesi’nin çağrısıyla aralarında siyasi parti temsilcilerinin de bulunduğu bir grup, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) önünde toplandı. “1 Mayıs” yazılı pankart açarak Kazancı Yokuşu’na kadar yürüyen gruptakiler, burada yaşamını yitirenler 1 dakikalık saygı duruşu yaptı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, bu yıl Türkiye’nin 1 Mayıs’a önemli ve tarihsel bir süreçten geçerek girdiğini belirtti; siyasal iktidarın AKM’yi yıkarak 1 Mayıs Taksim Meydanı’nın izlerini silmeye çalıştığını kaydetti. Çerkezoğlu, “Bu yıl siyasi iktidarın kutuplaştırmasına karşı Maltepe’de 50’nin üzerinde sendika, meslek örgütü ve siyasi partilerle birlikte olacağız” diye konuştu.

Sorumlular bulunmadı

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik, 1977 katliamının üzerinden 41 yıl geçmesine rağmen katliamın sorumlularının hâlâ açığa çıkartılmadığını, gerçeklerin ortaya çıkarılması için adalet komisyonu taleplerinin de kabul edilmediğini söyledi. TMMOB Genel Başkanı Emin Koramaz da “Bu cinayet şebekelerinin arkasında emperyalist güçler, CIA ve kontrgerilla vardır. Bu katliamların nedeni toplumsal mücadeleyi bastırmaktır” ifadesini kullandı. TTB Merkez Konsey Başkanı Prof.Dr. Raşit Tükel ise 1 Mayıs’ta demokrasi ve barış isteyenlerin taleplerini gür bir sesle dile getireceğini belirtti. Konuşmaların ardından Kazancı Yokuşu’na karanfil bırakan grup İstiklal Caddesi boyunca bildiri dağıtarak yürüdü. Grup daha sonra Şişhane’de 1 Mayıs 1989’da öldürülen Mehmet Akif Dalcı’yı andı. Öğleden sonra ise 1 Mayıs 1996 yılında Kadıköy’de yaşamını yitirenlerin öldürüldüğü yere karanfil bırakıldı.

AKM’den Tandoğan'a

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Ankara’da sendikalar, meslek örgütleri ve demokratik kitle örgütleri tarafından ortak kutlanacak. Kutlama 13.00’te Tandoğan Meydanı’nda gerçekleşecek. Türk İş Ankara İl Temsilciliği, DİSK Ankara Bölge Temsilciliği, KESK Ankara Şubeler Platformu, TTB Ankara Tabip Odası, TMMOB Ankara İl Koordinasyon Kurulu, Ankara Serbest Muhasebe ve Mali Müşavirler Odası’nın daha önce yaptığı ortak açıklamaya göre, Kolej Meydanı için yapılan başvuruya izin verilmediği, bu nedenle 1 Mayıs kutlamasının Tandoğan Meydanı’nda yapılacağı duyuruldu. Programa göre yarın tüm kurumlar, 12.00’de AKM alanından yürümeye başlayacak. 1 Mayıs mitingi Tandoğan Meydanı’nda 13.00’te başlayacak.