İl il, meydan meydan; 1 Mayıs nerelerde kutlanacak?

30 Nisan 2018 17:51
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yaklaşık iki yıldır devam eden olağanüstü hal koşulları altında kutlanacak.
Sendikalar, siyasi partiler ve STK'lar yarın kutlanacak 1 Mayıs için, vatandaşları Türkiye'nin birçok noktasında meydanlara çağırdı.
DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bu yılki 1 Mayıs'ı kitlesel olarak Maltepe'de kutlayacak.
TÜRK İŞ, bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay' da, HAK-İŞ Adana'da kutlayacağını açıklamıştı.
Türkiye Kamu-Sen ise 1 Mayıs'ta genel başkanlar, genel merkez yöneticileri ve üyeleriyle Anıtkabir'de olacağını duyurmuştu.
Ankara ve İzmir’de ise sendikalar ortak kutlama yapacaklar.
İşte il il 1 Mayıs programı:
ADANA
Uğur Mumcu Meydanı – 17.30
ADIYAMAN
İtfaiye Önü - 12.00
AFYON
Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü
Toplanma Saati: 12.00
Miting: PTT Önü
Başlama Saati: 13.00
AKSARAY
Toplanma Yeri: Hükümet Meydanı
Saat: 12.00
AMASYA
Toplanma Yeri: Kına Köprü
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Yavuz Selim Alanı – 13.30
ANKARA
Toplanma Yeri: Atatürk Kültür Merkezi
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Tandoğan Meydanı
Başlama Saati: 13.00
ANTALYA
Toplanma Yeri: Aydın Kanza Parkı
Toplanma Saati: 14.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.30
KAŞ (ANTALYA)
Toplanma Yeri: Yarımada Kavşağı
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Emin Erdem Meydanı
Başlama Saati: 14.00
ALANYA (ANTALYA)
Toplanma Yeri: Kuyular Önü Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Şelale Meydanı
Miting Saati: 12.30
ARTVİN
Toplanma Yeri: Atapark
Toplanma Saati: 12.30
Miting: Çok Katlı Otopark Önü
Başlama Saati: 13.30
AYDIN
Toplanma Yeri: Egemenlik Bulvarı (Taşköprü-Büyükşehir Belediyesi arkası)
Toplanma Saati: 14.00
Miting: Atatürk Kent Meydanı
Başlama Saati: 15.00
BALIKESİR
Toplanma Yeri: Çarşamba Pazarı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Kuvayi Milliye Meydanı (Stadyum Karşısı)
Başlama Saati: 11.00
BALIKESİR – AYVALIK
Toplanma Yeri: Ayvalık Öğretmenevi
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00
BALIKESİR – BURHANİYE
Toplanma Yeri: Burhaniye Eski Kütüphane Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.30
Bandırma’da 1 Mayıs’a ortak çağrı
BALIKESİR – BANDIRMA
Toplanma Yeri: Bandırma İDO Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00
BARTIN
Toplanma Yeri: Kemerköprü Meydanı
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 14.00
BATMAN
Toplanma Yeri:16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü
Toplanma Saati: 12.30
Mting Yeri: 16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü
Başlama Saati: 13.00
BOLU
Toplanma Yeri: İzzet Baysal Anıtı
Toplanma Saati: 17.00
Miting: Kardelen Meydanı
BURDUR
Toplanma Yeri: Köprübaşı
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı (Saat 14.00’te Isparta 1 Mayıs mitingine gidilecek.)
BURSA
Toplanma Yeri: Kent Meydanı
Toplanma Saati: 14.00
Miting Yeri: Atatürk Stadyum Meydanı
Başlama Saati: 15.00
ÇANAKKALE
Toplanma Yeri: Eski Salı Pazarı
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 14.00
ÇORUM
Toplanma Yeri: Pir Baba Çamlığı Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Saat Kulesi Meydanı
Başlama Saati: 12.00
DENİZLİ
Toplanma Yeri: Tarım İl Müdürlüğü Önü
Toplanma Saati: 13.30
Miting: Ulus-Tokat Kavşağı
Miting Başlama Saati: 14.30
DİYARBAKIR
Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati: 12.30
Miting Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati: 13.00
EDİRNE
Toplanma Yeri: Şükrüpaşa İlkokulu Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Saraçlar Caddesi
Başlama Saati: 13:00
ELAZIĞ
Toplanma Yeri: Hozat Garajı (KESK Sendikaları Şubeleri Önü)
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Perşembe Pazarı
Başlama Saati: 12.00
ERZİNCAN
Toplanma Yeri: Eski Terminal Yeri
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00
ESKİŞEHİR
Toplanma Yeri: Aytaç Caddesi Girişi
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Sıhhiye Meydanı
Başlama Saati: 13.00
ANTEP
Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü
Toplanma Saati: 10.45
Miting: Kırkayak Parkı
Başlama Saati: 11.30
GEBZE
Toplanma Yeri: Cuma Pazarı Trafo Meydanı
Toplanma Saati: 09.30
Miting Yeri: Kent Meydanı
Miting Saati: 11.00
GİRESUN
Toplanma Yeri: Dörtyol Mevki
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Keşap Durağı Meydanı
Başlama Saati: 12.00
HAKKARİ
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası
Toplanma Saati: 10.00
Miting Yeri: Bulak Mah. Cumhuriyet Cad. İş bankası Arkası, Halk Pazarı
Başlama Saati: 11.00
HATAY
Toplanma Yeri: Doğuş Okulları Önü
Toplanma Saati: 16.00
Miting Yeri: Necdet Şahin Anadolu Lisesi Önü (CHP Defne İlçe Örgütü Önü)
Başlama Saati: 17.00
İSKENDERUN
Toplanma Yeri: Evlendrme Dairesi Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting Yeri: Anıt Meydanı
Başlama Saati: 16.00
ISPARTA
Toplanma Yeri: 6 Mart Kapalı Spor Salonu Önü
Toplanma Saati: 12.30
Miting Yeri: İstasyon Meydanı
Başlama Saati: 15.00
İSTANBUL
Toplanma Yeri: İdealtepe sahil, büyükyalı caddesi altı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Maltepe Meydanı
Başlama Saati: 12.00
İZMİR
Toplanma Yeri: Konak Pier önü, Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati: Konak Pier önünde 11.30 Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 12:00
Miting Yeri: Gündoğdu Meydanı
Başlama Saati: 13.00
MARAŞ
Toplanma Yeri: Çarşı Merkezi
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Pazar Yeri
Başlama Saati: 13.00
KARAMAN
Toplanma Yeri: Tren Garı
Toplanma Saati: 10.00
Miting: Aktekke Meydanı
Başlama Saati: 12.00
KARS
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası Önü
Toplanma Saati: 09.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 11.00
KASTAMONU
Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati: 09.00 Basın Açıklaması (Ardından araçlarla Sinop mitingine katılım sağlanacak)
Miting Yeri: Sinop
KAYSERİ
Toplanma Yeri: Salih Avgın Paşa Ortaokulu Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting Yeri: Mimar Sinan Parkı
Başlama Saati: 16.00
KIRIKKALE
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Önü
Toplanma Saati: 10.00 (Ankara mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)
Miting: Ankara Tandoğan Meydanı
KIRKLARELİ
Miting Yeri: Tekirdağ ve Lüleburgaz’da yapılacak mitinglere katılım sağlanacak
KIRŞEHİR
Toplanma Yeri:
Toplanma Saati
Miting:
KOCAELİ
Toplanma Yeri: Uğur Mumcu Parkı
Toplanma Saati: 10.00 (İstanbul Mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)
Miting: İstanbul Maltepe Meydanı
KONYA
Toplanma Yeri:Şehir Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Şehir Meydanı
Başlama Saati: 12.00
KÜTAHYA
Toplanma Yeri: Zafer Meydanı (Valilik Önü)
Toplanma Saati: 11.30
MALATYA
Toplanma Yeri: 1 Mayıs Meydanı (Emeksiz Üst Kavşağı)
Toplanma Saati: 11.00
Miting: 1 Mayıs Meydanı
Başlama Saati: 12.00
MANİSA
Toplanma Yeri: Sultan Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.00
MARDİN
Toplanma Yeri: Karayolu Parkı
Toplanma saati: 10.00
MERSİN
Toplanma Yeri: Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting: Cumhuriyet Alanı
Başlama Saati: 17.00
MERSİN – TARSUS
Toplanma Yeri: Aznakay Parkı Önü
Toplanma Saati: 14.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.00
MUĞLA
Toplanma Yeri: Merkez Atatürk Stadyum Altı
Toplanma Saati: 10.00
Miting: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alan
Başlama Saati: 12.00
MUŞ
Toplanma Yeri:
Toplanma Saati:
Miting:
NEVŞEHİR
Toplanma Yeri:
Toplanma Saati:
Miting: Kayseri mitingine katılım sağlanacak
NİĞDE
Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Şubesinde
Toplanma Saati: 20.00
ORDU
Toplanma Yeri: KESK Sendika Binası Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.00
RİZE
Toplanma Yeri: Memiş Ağa Parkı
Toplanma Saati: 13.30
Miting: İsmail Kahraman Kültür Merkezi Önü
Başlama Saati: 14.00
SAMSUN
Toplanma Yeri: Ray Apt. Önü (Atatürk Ortaokulu Yanı)
Toplanma Saati: 12.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.30
SİİRT
Toplanma ve Miting Yeri: Demokrasi Meydanı
Toplanma Saati: 14.00
SİNOP
Toplanma Yeri: Hamsiyolu Kamyon Garajı
Toplanma Saati: 12.00
Miting: İskele Cad. Atatürk Anıtı Önü – 13.00
SİVAS
Toplanma Yeri: Ethembey Parkı Yanı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Mevlana Meydanı – 12.00
URFA
Toplanma Yeri: Ahmet Bahçıvan İş Merkezi
Toplanma Saati: 15.00
ŞIRNAK
Toplanma Yeri: Cizre Sendika Binası Önü
Toplanma Saati: 08.00
Miting: Mardin Mitingine katılım sağlanacak
TEKİRDAĞ
Toplanma Yeri: Tekira Avm Önü
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Sahil Amfi Tiyatro Yanı
Başlama Saati: 14.00
LÜLEBURGAZ
Toplanma Yeri: Eski Hükümet Konağı Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Kongre Meydanı – 13.00
TOKAT
Toplanma Yeri: Eğitim Sen Tokat Şube Binası Önü
Toplanma Saati: 12.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
TRABZON
Toplanma Yeri: Eski TEDAŞ Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Meydan Park Atatürk Alanı
Başlama Saati: 12.30
DERSİM
Toplanma ve Miting Yeri: Dersim Seyid Rıza Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
UŞAK
Toplanma Yeri: Stadyum Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting:Atatürk Anıtı Önü
Başlama Saati: 16.00
VAN
Toplanma ve Miting Yeri: Kültür Kavşağı
Toplanma Saati: 11.00
YALOVA
Miting: İstanbul Maltepe Mitingine katılım sağlanacak.
ZONGULDAK
Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati:13.00
Miting: Madenci Anıtı
ÇAYCUMA
Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati:10.30
EREĞLİ
Toplanma Yeri: Atatürk Anıtı Önü
Toplanma Saati:10.30
Miting Yeri: Atatürk Anıtı önünde yapılacak kutlama ardından Zonguldak mitingine katılım sağlamak üzere hareket edilecektir.
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