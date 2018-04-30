İl il, meydan meydan; 1 Mayıs nerelerde kutlanacak?

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yaklaşık iki yıldır devam eden olağanüstü hal koşulları altında kutlanacak.

Sendikalar, siyasi partiler ve STK'lar yarın kutlanacak 1 Mayıs için, vatandaşları Türkiye'nin birçok noktasında meydanlara çağırdı.

DİSK İstanbul Maltepe'de

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bu yılki 1 Mayıs'ı kitlesel olarak Maltepe'de kutlayacak.

Türk İş, Hatay'da; HAK-İŞ Adana'da

TÜRK İŞ, bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay' da, HAK-İŞ Adana'da kutlayacağını açıklamıştı.

KAMU-SEN Anıtkabir'de

Türkiye Kamu-Sen ise 1 Mayıs'ta genel başkanlar, genel merkez yöneticileri ve üyeleriyle Anıtkabir'de olacağını duyurmuştu.

Ankara ve İzmir’de ise sendikalar ortak kutlama yapacaklar.

İşte il il 1 Mayıs programı:

ADANA

Uğur Mumcu Meydanı – 17.30

ADIYAMAN

İtfaiye Önü - 12.00

AFYON

Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü

Toplanma Saati: 12.00

Miting: PTT Önü

Başlama Saati: 13.00

AKSARAY

Toplanma Yeri: Hükümet Meydanı

Saat: 12.00

AMASYA

Toplanma Yeri: Kına Köprü

Toplanma Saati: 13.00

Miting: Yavuz Selim Alanı – 13.30

ANKARA

Toplanma Yeri: Atatürk Kültür Merkezi

Toplanma Saati: 12.00

Miting: Tandoğan Meydanı

Başlama Saati: 13.00

ANTALYA

Toplanma Yeri: Aydın Kanza Parkı

Toplanma Saati: 14.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 15.30

KAŞ (ANTALYA)

Toplanma Yeri: Yarımada Kavşağı

Toplanma Saati: 13.00

Miting: Emin Erdem Meydanı

Başlama Saati: 14.00

ALANYA (ANTALYA)

Toplanma Yeri: Kuyular Önü Meydanı

Toplanma Saati: 11.00

Miting Yeri: Şelale Meydanı

Miting Saati: 12.30

ARTVİN

Toplanma Yeri: Atapark

Toplanma Saati: 12.30

Miting: Çok Katlı Otopark Önü

Başlama Saati: 13.30

AYDIN

Toplanma Yeri: Egemenlik Bulvarı (Taşköprü-Büyükşehir Belediyesi arkası)

Toplanma Saati: 14.00

Miting: Atatürk Kent Meydanı

Başlama Saati: 15.00

BALIKESİR

Toplanma Yeri: Çarşamba Pazarı

Toplanma Saati: 10.30

Miting: Kuvayi Milliye Meydanı (Stadyum Karşısı)

Başlama Saati: 11.00

BALIKESİR – AYVALIK

Toplanma Yeri: Ayvalık Öğretmenevi

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 12.00

BALIKESİR – BURHANİYE

Toplanma Yeri: Burhaniye Eski Kütüphane Önü

Toplanma Saati: 15.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 15.30

Bandırma’da 1 Mayıs’a ortak çağrı

BALIKESİR – BANDIRMA

Toplanma Yeri: Bandırma İDO Önü

Toplanma Saati: 11.30

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 12.00

BARTIN

Toplanma Yeri: Kemerköprü Meydanı

Toplanma Saati: 11.30

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 14.00

BATMAN

Toplanma Yeri:16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü

Toplanma Saati: 12.30

Mting Yeri: 16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü

Başlama Saati: 13.00

BOLU

Toplanma Yeri: İzzet Baysal Anıtı

Toplanma Saati: 17.00

Miting: Kardelen Meydanı

BURDUR

Toplanma Yeri: Köprübaşı

Toplanma Saati: 13.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı (Saat 14.00’te Isparta 1 Mayıs mitingine gidilecek.)

BURSA

Toplanma Yeri: Kent Meydanı

Toplanma Saati: 14.00

Miting Yeri: Atatürk Stadyum Meydanı

Başlama Saati: 15.00

ÇANAKKALE

Toplanma Yeri: Eski Salı Pazarı

Toplanma Saati: 12.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 14.00

ÇORUM

Toplanma Yeri: Pir Baba Çamlığı Önü

Toplanma Saati: 11.00

Miting Yeri: Saat Kulesi Meydanı

Başlama Saati: 12.00

DENİZLİ

Toplanma Yeri: Tarım İl Müdürlüğü Önü

Toplanma Saati: 13.30

Miting: Ulus-Tokat Kavşağı

Miting Başlama Saati: 14.30

DİYARBAKIR

Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı

Toplanma Saati: 12.30

Miting Yeri: İstasyon Meydanı

Toplanma Saati: 13.00

EDİRNE

Toplanma Yeri: Şükrüpaşa İlkokulu Önü

Toplanma Saati: 11.30

Miting: Saraçlar Caddesi

Başlama Saati: 13:00

ELAZIĞ

Toplanma Yeri: Hozat Garajı (KESK Sendikaları Şubeleri Önü)

Toplanma Saati: 11.00

Miting Yeri: Perşembe Pazarı

Başlama Saati: 12.00

ERZİNCAN

Toplanma Yeri: Eski Terminal Yeri

Toplanma Saati: 11.00

Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 12.00

ESKİŞEHİR

Toplanma Yeri: Aytaç Caddesi Girişi

Toplanma Saati: 11.30

Miting: Sıhhiye Meydanı

Başlama Saati: 13.00

ANTEP

Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü

Toplanma Saati: 10.45

Miting: Kırkayak Parkı

Başlama Saati: 11.30

GEBZE

Toplanma Yeri: Cuma Pazarı Trafo Meydanı

Toplanma Saati: 09.30

Miting Yeri: Kent Meydanı

Miting Saati: 11.00

GİRESUN

Toplanma Yeri: Dörtyol Mevki

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Keşap Durağı Meydanı

Başlama Saati: 12.00

HAKKARİ

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası

Toplanma Saati: 10.00

Miting Yeri: Bulak Mah. Cumhuriyet Cad. İş bankası Arkası, Halk Pazarı

Başlama Saati: 11.00

HATAY

Toplanma Yeri: Doğuş Okulları Önü

Toplanma Saati: 16.00

Miting Yeri: Necdet Şahin Anadolu Lisesi Önü (CHP Defne İlçe Örgütü Önü)

Başlama Saati: 17.00

İSKENDERUN

Toplanma Yeri: Evlendrme Dairesi Önü

Toplanma Saati: 15.00

Miting Yeri: Anıt Meydanı

Başlama Saati: 16.00

ISPARTA

Toplanma Yeri: 6 Mart Kapalı Spor Salonu Önü

Toplanma Saati: 12.30

Miting Yeri: İstasyon Meydanı

Başlama Saati: 15.00

İSTANBUL

Toplanma Yeri: İdealtepe sahil, büyükyalı caddesi altı

Toplanma Saati: 10.30

Miting: Maltepe Meydanı

Başlama Saati: 12.00

İZMİR

Toplanma Yeri: Konak Pier önü, Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı

Toplanma Saati: Konak Pier önünde 11.30 Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 12:00

Miting Yeri: Gündoğdu Meydanı

Başlama Saati: 13.00

MARAŞ

Toplanma Yeri: Çarşı Merkezi

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Pazar Yeri

Başlama Saati: 13.00

KARAMAN

Toplanma Yeri: Tren Garı

Toplanma Saati: 10.00

Miting: Aktekke Meydanı

Başlama Saati: 12.00

KARS

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası Önü

Toplanma Saati: 09.00

Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 11.00

KASTAMONU

Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Toplanma Saati: 09.00 Basın Açıklaması (Ardından araçlarla Sinop mitingine katılım sağlanacak)

Miting Yeri: Sinop

KAYSERİ

Toplanma Yeri: Salih Avgın Paşa Ortaokulu Önü

Toplanma Saati: 15.00

Miting Yeri: Mimar Sinan Parkı

Başlama Saati: 16.00

KIRIKKALE

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Önü

Toplanma Saati: 10.00 (Ankara mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)

Miting: Ankara Tandoğan Meydanı

KIRKLARELİ

Miting Yeri: Tekirdağ ve Lüleburgaz’da yapılacak mitinglere katılım sağlanacak

KIRŞEHİR

Toplanma Yeri:

Toplanma Saati

Miting:

KOCAELİ

Toplanma Yeri: Uğur Mumcu Parkı

Toplanma Saati: 10.00 (İstanbul Mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)

Miting: İstanbul Maltepe Meydanı

KONYA

Toplanma Yeri:Şehir Meydanı

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Şehir Meydanı

Başlama Saati: 12.00

KÜTAHYA

Toplanma Yeri: Zafer Meydanı (Valilik Önü)

Toplanma Saati: 11.30

MALATYA

Toplanma Yeri: 1 Mayıs Meydanı (Emeksiz Üst Kavşağı)

Toplanma Saati: 11.00

Miting: 1 Mayıs Meydanı

Başlama Saati: 12.00

MANİSA

Toplanma Yeri: Sultan Önü

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 13.00

MARDİN

Toplanma Yeri: Karayolu Parkı

Toplanma saati: 10.00

MERSİN

Toplanma Yeri: Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Önü

Toplanma Saati: 15.00

Miting: Cumhuriyet Alanı

Başlama Saati: 17.00

MERSİN – TARSUS

Toplanma Yeri: Aznakay Parkı Önü

Toplanma Saati: 14.30

Miting: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 15.00

MUĞLA

Toplanma Yeri: Merkez Atatürk Stadyum Altı

Toplanma Saati: 10.00

Miting: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alan

Başlama Saati: 12.00

MUŞ

Toplanma Yeri:

Toplanma Saati:

Miting:

NEVŞEHİR

Toplanma Yeri:

Toplanma Saati:

Miting: Kayseri mitingine katılım sağlanacak

NİĞDE

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Şubesinde

Toplanma Saati: 20.00

ORDU

Toplanma Yeri: KESK Sendika Binası Önü

Toplanma Saati: 11.00

Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 13.00

RİZE

Toplanma Yeri: Memiş Ağa Parkı

Toplanma Saati: 13.30

Miting: İsmail Kahraman Kültür Merkezi Önü

Başlama Saati: 14.00

SAMSUN

Toplanma Yeri: Ray Apt. Önü (Atatürk Ortaokulu Yanı)

Toplanma Saati: 12.00

Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Başlama Saati: 13.30

SİİRT

Toplanma ve Miting Yeri: Demokrasi Meydanı

Toplanma Saati: 14.00

SİNOP

Toplanma Yeri: Hamsiyolu Kamyon Garajı

Toplanma Saati: 12.00

Miting: İskele Cad. Atatürk Anıtı Önü – 13.00

SİVAS

Toplanma Yeri: Ethembey Parkı Yanı

Toplanma Saati: 10.30

Miting: Mevlana Meydanı – 12.00

URFA

Toplanma Yeri: Ahmet Bahçıvan İş Merkezi

Toplanma Saati: 15.00

ŞIRNAK

Toplanma Yeri: Cizre Sendika Binası Önü

Toplanma Saati: 08.00

Miting: Mardin Mitingine katılım sağlanacak

TEKİRDAĞ

Toplanma Yeri: Tekira Avm Önü

Toplanma Saati: 12.00

Miting: Sahil Amfi Tiyatro Yanı

Başlama Saati: 14.00

LÜLEBURGAZ

Toplanma Yeri: Eski Hükümet Konağı Önü

Toplanma Saati: 11.00

Miting: Kongre Meydanı – 13.00

TOKAT

Toplanma Yeri: Eğitim Sen Tokat Şube Binası Önü

Toplanma Saati: 12.30

Miting: Cumhuriyet Meydanı

TRABZON

Toplanma Yeri: Eski TEDAŞ Önü

Toplanma Saati: 11.30

Miting: Meydan Park Atatürk Alanı

Başlama Saati: 12.30

DERSİM

Toplanma ve Miting Yeri: Dersim Seyid Rıza Meydanı

Toplanma Saati: 11.00

UŞAK

Toplanma Yeri: Stadyum Önü

Toplanma Saati: 15.00

Miting:Atatürk Anıtı Önü

Başlama Saati: 16.00

VAN

Toplanma ve Miting Yeri: Kültür Kavşağı

Toplanma Saati: 11.00

YALOVA

Miting: İstanbul Maltepe Mitingine katılım sağlanacak.

ZONGULDAK

Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı

Toplanma Saati:13.00

Miting: Madenci Anıtı

ÇAYCUMA

Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı

Toplanma Saati:10.30

EREĞLİ

Toplanma Yeri: Atatürk Anıtı Önü

Toplanma Saati:10.30

Miting Yeri: Atatürk Anıtı önünde yapılacak kutlama ardından Zonguldak mitingine katılım sağlamak üzere hareket edilecektir.