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İl il, meydan meydan; 1 Mayıs nerelerde kutlanacak?

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bu yılki 1 Mayıs'ı kitlesel olarak Maltepe'de kutlayacak

30 Nisan 2018 17:51

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından ilan edilen ve yaklaşık iki yıldır devam eden olağanüstü hal koşulları altında kutlanacak.

Sendikalar, siyasi partiler ve STK'lar yarın kutlanacak 1 Mayıs için, vatandaşları Türkiye'nin birçok noktasında meydanlara çağırdı.

DİSK İstanbul Maltepe'de

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB bu yılki 1 Mayıs'ı kitlesel olarak Maltepe'de kutlayacak.

Türk İş, Hatay'da; HAK-İŞ Adana'da

TÜRK İŞ, bu yıl 1 Mayıs'ı Hatay' da, HAK-İŞ Adana'da kutlayacağını açıklamıştı.

KAMU-SEN Anıtkabir'de

Türkiye Kamu-Sen ise 1 Mayıs'ta genel başkanlar, genel merkez yöneticileri ve üyeleriyle Anıtkabir'de olacağını duyurmuştu.

Ankara ve İzmir’de ise sendikalar ortak kutlama yapacaklar.

İşte il il 1 Mayıs programı:

ADANA

Uğur Mumcu Meydanı – 17.30

ADIYAMAN

İtfaiye  Önü - 12.00

AFYON

Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü
Toplanma Saati: 12.00
Miting: PTT Önü
Başlama Saati: 13.00

AKSARAY

Toplanma Yeri: Hükümet Meydanı
Saat: 12.00

AMASYA

Toplanma Yeri: Kına Köprü
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Yavuz Selim Alanı – 13.30

ANKARA

Toplanma Yeri: Atatürk Kültür Merkezi
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Tandoğan Meydanı
Başlama Saati: 13.00

ANTALYA

Toplanma Yeri: Aydın Kanza Parkı
Toplanma Saati: 14.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.30

KAŞ (ANTALYA)

Toplanma Yeri: Yarımada Kavşağı
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Emin Erdem Meydanı
Başlama Saati: 14.00

ALANYA (ANTALYA)

Toplanma Yeri: Kuyular Önü Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Şelale Meydanı
Miting Saati: 12.30

ARTVİN

Toplanma Yeri: Atapark
Toplanma Saati: 12.30
Miting: Çok Katlı Otopark Önü
Başlama Saati: 13.30

AYDIN

Toplanma Yeri: Egemenlik Bulvarı (Taşköprü-Büyükşehir Belediyesi arkası)
Toplanma Saati: 14.00
Miting: Atatürk Kent Meydanı
Başlama Saati: 15.00

BALIKESİR

Toplanma Yeri: Çarşamba Pazarı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Kuvayi Milliye Meydanı (Stadyum Karşısı)
Başlama Saati: 11.00

BALIKESİR – AYVALIK

Toplanma Yeri: Ayvalık Öğretmenevi
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00

BALIKESİR – BURHANİYE

Toplanma Yeri: Burhaniye Eski Kütüphane Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.30

Bandırma’da 1 Mayıs’a ortak çağrı

BALIKESİR – BANDIRMA

Toplanma Yeri: Bandırma İDO Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00

BARTIN

Toplanma Yeri: Kemerköprü Meydanı
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 14.00

BATMAN

Toplanma Yeri:16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü
Toplanma Saati: 12.30
Mting Yeri: 16 Mayıs Şehir Stadyumu Önü
Başlama Saati: 13.00

BOLU

Toplanma Yeri: İzzet Baysal Anıtı
Toplanma Saati: 17.00
Miting: Kardelen Meydanı

BURDUR

Toplanma Yeri: Köprübaşı
Toplanma Saati: 13.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı (Saat 14.00’te Isparta 1 Mayıs mitingine gidilecek.)

BURSA

Toplanma Yeri: Kent Meydanı
Toplanma Saati: 14.00
Miting Yeri: Atatürk Stadyum Meydanı
Başlama Saati: 15.00

ÇANAKKALE

Toplanma Yeri: Eski Salı Pazarı
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 14.00

ÇORUM

Toplanma Yeri: Pir Baba Çamlığı Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Saat Kulesi Meydanı
Başlama Saati: 12.00

DENİZLİ

Toplanma Yeri: Tarım İl Müdürlüğü Önü
Toplanma Saati: 13.30
Miting: Ulus-Tokat Kavşağı
Miting Başlama Saati: 14.30

DİYARBAKIR

Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati: 12.30
Miting Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati: 13.00

EDİRNE

Toplanma Yeri: Şükrüpaşa İlkokulu Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Saraçlar Caddesi
Başlama Saati: 13:00

ELAZIĞ

Toplanma Yeri: Hozat Garajı (KESK Sendikaları Şubeleri Önü)
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Perşembe Pazarı
Başlama Saati: 12.00

ERZİNCAN

Toplanma Yeri: Eski Terminal Yeri
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 12.00

ESKİŞEHİR

Toplanma Yeri: Aytaç Caddesi Girişi
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Sıhhiye Meydanı
Başlama Saati: 13.00

ANTEP

Toplanma Yeri: Eğitim Sen Önü
Toplanma Saati: 10.45
Miting: Kırkayak Parkı
Başlama Saati: 11.30

GEBZE

Toplanma Yeri: Cuma Pazarı Trafo Meydanı
Toplanma Saati: 09.30
Miting Yeri: Kent Meydanı
Miting Saati: 11.00

GİRESUN

Toplanma Yeri: Dörtyol Mevki
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Keşap Durağı Meydanı
Başlama Saati: 12.00

HAKKARİ

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası
Toplanma Saati: 10.00
Miting Yeri: Bulak Mah. Cumhuriyet Cad. İş bankası Arkası, Halk Pazarı
Başlama Saati: 11.00

HATAY

Toplanma Yeri: Doğuş Okulları Önü
Toplanma Saati: 16.00
Miting Yeri: Necdet Şahin Anadolu Lisesi Önü (CHP Defne İlçe Örgütü Önü)
Başlama Saati: 17.00

İSKENDERUN

Toplanma Yeri: Evlendrme Dairesi Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting Yeri: Anıt Meydanı
Başlama Saati: 16.00

ISPARTA

Toplanma Yeri: 6 Mart Kapalı Spor Salonu Önü
Toplanma Saati: 12.30
Miting Yeri: İstasyon Meydanı
Başlama Saati: 15.00

İSTANBUL

Toplanma Yeri: İdealtepe sahil, büyükyalı caddesi altı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Maltepe Meydanı
Başlama Saati: 12.00

İZMİR

Toplanma Yeri: Konak Pier önü, Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati: Konak Pier önünde 11.30 Alsancak Limanı ve Cumhuriyet Meydanı'nda 12:00
Miting Yeri: Gündoğdu Meydanı
Başlama Saati: 13.00

MARAŞ

Toplanma Yeri: Çarşı Merkezi
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Pazar Yeri
Başlama Saati: 13.00

KARAMAN

Toplanma Yeri: Tren Garı
Toplanma Saati: 10.00
Miting: Aktekke Meydanı
Başlama Saati: 12.00

KARS

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Binası Önü
Toplanma Saati: 09.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 11.00

KASTAMONU

Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati: 09.00 Basın Açıklaması (Ardından araçlarla Sinop mitingine katılım sağlanacak)
Miting Yeri: Sinop

KAYSERİ

Toplanma Yeri: Salih Avgın Paşa Ortaokulu Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting Yeri: Mimar Sinan Parkı
Başlama Saati: 16.00

KIRIKKALE

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Önü
Toplanma Saati: 10.00 (Ankara mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)
Miting: Ankara Tandoğan Meydanı

KIRKLARELİ

Miting Yeri: Tekirdağ ve Lüleburgaz’da yapılacak mitinglere katılım sağlanacak

KIRŞEHİR

Toplanma Yeri:
Toplanma Saati
Miting:

KOCAELİ

Toplanma Yeri: Uğur Mumcu Parkı
Toplanma Saati: 10.00 (İstanbul Mitingine katılım sağlamak üzere araçlarla hareket edilecek)
Miting: İstanbul Maltepe Meydanı

KONYA

Toplanma Yeri:Şehir Meydanı
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Şehir Meydanı
Başlama Saati: 12.00

KÜTAHYA

Toplanma Yeri: Zafer Meydanı (Valilik Önü)
Toplanma Saati: 11.30

MALATYA

Toplanma Yeri: 1 Mayıs Meydanı (Emeksiz Üst Kavşağı)
Toplanma Saati: 11.00
Miting: 1 Mayıs Meydanı
Başlama Saati: 12.00

MANİSA

Toplanma Yeri: Sultan Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.00

MARDİN

Toplanma Yeri: Karayolu Parkı
Toplanma saati: 10.00

MERSİN

Toplanma Yeri: Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting: Cumhuriyet Alanı
Başlama Saati: 17.00

MERSİN – TARSUS

Toplanma Yeri: Aznakay Parkı Önü
Toplanma Saati: 14.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 15.00

MUĞLA

Toplanma Yeri:  Merkez Atatürk Stadyum Altı
Toplanma Saati: 10.00
Miting: Muğla Büyükşehir Belediyesi Sosyo Kültürel Alan
Başlama Saati: 12.00

MUŞ

Toplanma Yeri:
Toplanma Saati:
Miting:

NEVŞEHİR

Toplanma Yeri:
Toplanma Saati:
Miting: Kayseri mitingine katılım sağlanacak

NİĞDE

Toplanma Yeri: EĞİTİM SEN Şubesinde
Toplanma Saati: 20.00

ORDU

Toplanma Yeri: KESK Sendika Binası Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.00

RİZE

Toplanma Yeri: Memiş Ağa Parkı
Toplanma Saati: 13.30
Miting: İsmail Kahraman Kültür Merkezi Önü
Başlama Saati: 14.00

SAMSUN

Toplanma Yeri: Ray Apt. Önü (Atatürk Ortaokulu Yanı)
Toplanma Saati: 12.00
Miting Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Başlama Saati: 13.30

SİİRT

Toplanma ve Miting Yeri: Demokrasi Meydanı
Toplanma Saati: 14.00

SİNOP

Toplanma Yeri: Hamsiyolu Kamyon Garajı
Toplanma Saati: 12.00
Miting: İskele Cad. Atatürk Anıtı Önü – 13.00

SİVAS

Toplanma Yeri: Ethembey Parkı Yanı
Toplanma Saati: 10.30
Miting: Mevlana Meydanı – 12.00

URFA

Toplanma Yeri: Ahmet Bahçıvan İş Merkezi
Toplanma Saati: 15.00

ŞIRNAK

Toplanma Yeri: Cizre Sendika Binası Önü
Toplanma Saati: 08.00
Miting: Mardin Mitingine katılım sağlanacak

TEKİRDAĞ

Toplanma Yeri:   Tekira Avm Önü
Toplanma Saati: 12.00
Miting: Sahil Amfi Tiyatro Yanı
Başlama Saati: 14.00

LÜLEBURGAZ

Toplanma Yeri:  Eski Hükümet Konağı Önü
Toplanma Saati: 11.00
Miting: Kongre Meydanı – 13.00

TOKAT

Toplanma Yeri: Eğitim Sen Tokat Şube Binası Önü
Toplanma Saati: 12.30
Miting: Cumhuriyet Meydanı

TRABZON

Toplanma Yeri: Eski TEDAŞ Önü
Toplanma Saati: 11.30
Miting: Meydan Park Atatürk Alanı
Başlama Saati: 12.30

DERSİM

Toplanma ve Miting Yeri: Dersim Seyid Rıza Meydanı
Toplanma Saati: 11.00

UŞAK

Toplanma Yeri: Stadyum Önü
Toplanma Saati: 15.00
Miting:Atatürk Anıtı Önü
Başlama Saati: 16.00

VAN

Toplanma ve Miting Yeri: Kültür Kavşağı
Toplanma Saati: 11.00

YALOVA

Miting: İstanbul Maltepe Mitingine katılım sağlanacak.

ZONGULDAK

Toplanma Yeri: İstasyon Meydanı
Toplanma Saati:13.00
Miting: Madenci Anıtı

ÇAYCUMA

Toplanma Yeri: Cumhuriyet Meydanı
Toplanma Saati:10.30

EREĞLİ

Toplanma Yeri: Atatürk Anıtı Önü
Toplanma Saati:10.30
Miting Yeri: Atatürk Anıtı önünde yapılacak kutlama ardından Zonguldak mitingine katılım sağlamak üzere hareket edilecektir.

 

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