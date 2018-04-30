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Taksim, geleneksel 1 Mayıs yasağına hazır!

Bariyerler, İstiklal Caddesi girişi, Cumhuriyet Anıtı çevresi gibi kritik noktalara konuldu

30 Nisan 2018 15:11

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, Taksim yine toplanma alanı olarak kullanılmayacak. Güvenlik güçlerinin her yıl olduğu gibi bu yıl da aldığı "geleneksel" önlemler vatandaşın tepkisine yol açtı.  

Polis, 1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı'nda güvenlik tedbirleri almaya başladı.

Meydanın etrafında oluşturulacak güvenlik çemberi için bariyerler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından getirildi.

TIR'lardan indirilen bariyerler, başta İstiklal Caddesi girişi, Cumhuriyet Anıtı çevresi gibi kritik noktalara konuldu.

O anlara gündüz saatlerinde tanık olan vatandaşlar çok sayıda fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak alınan "geleneksel" önlemlere tepki gösterdi.

AİHM, 2012 yılında verdiği kararda 1 Mayıs'ta Taksim'de toplantı ve yürüyüş düzenlenmesinin bir hak olduğuna hükmetmişti.

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