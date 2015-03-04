İç Güvenlik Paketi'nde tekrir-i müzakere için anlaşma sağlandı mı?

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın İç Güvenlik Paketi'ne ilişkin "AKP Grup Başkanvekilleri ve İçişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde geçen maddelerin tekrar ele alınması, tekriri müzakere yöntemiyle bir daha görüşülmesi yönünde bir ortaklaşma sağlandı" dediği öne sürüldü. Ancak HDP basın bürosundan bir açıklama yapılarak, "Sayın Buldan, AKP Grup Başkanvekilleri ile Meclis'te yaptıkları ve yasanın tümden geri çekilmesi veya maddelerin yeniden ele alınması önerilerini içeren görüşmeyi hatırlatmıştır. Yeni bir görüşmeden söz etmemiştir" denildi.

Buldan, seçim çalışmaları kapsamında partisinin yöneticileri ve milletvekili aday adaylarıyla esnaf ziyaretlerinde bulundu.

AA’nın haberine göre, gazetecilere açıklamalarda bulunan Buldan, İç Güvenlik Paketi'nde genel kurulda kabul edilen bazı maddelerin değiştirilmesi için çalışma yaptıklarını anlattı.

Maddelerin tekrir-i müzakere yöntemiyle yeniden genel kurula getirilmesi için görüşüleceğini söyleyen Buldan, "Normalde AKP Grup Başkanvekilleri ve İçişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde geçen maddelerin tekrar ele alınması, tekrir-i müzakere yöntemiyle bir daha görüşülmesi yönünde bir ortaklaşma sağlandı. Muhtemelen yapacağımız itirazlar sonucunda geçen maddeler yani ikinci bölüme kadar olan maddeler, genel kurulda tekrar gündeme gelecek ve itirazlarımız sonucunda tekrar değerlendirilerek oylamaya sunulacak" diye konuştu.

Buldan, tekrar gündeme gelen maddelerin oylanmasına geçilirken yeni önergeler vereceklerini belirtti.

Bu şekilde maddelerin değiştirileceğini kaydeden Buldan, "Komisyondaki arkadaşlarımız, bunun çalışmasını yapıyor. Muhtemelen yeni değişiklik önergeleriyle genel kurulda o maddeleri tekrar oylamaya sunacağız. Muhtemelen o geçen maddeler değişecek. Bizim karşı çıktığımız özellikle ilk 16 madde, birinci bölümdeki 16 madde tekrardan, tekriri müzakere yöntemiyle değişecek" ifadelerini kullandı.

Buldan, AKP'yle yapılan görüşmelerde değişiklik teklifine olumlu yaklaşıldığını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Zaten AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın da muhalefete bir çağrısı vardı bu yönde önerilere açık olduklarına ilişkin. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önümüzdeki günlerde de bu değişiklik gündeme gelebilir. Yine de biz genel kurulda, bu yasanın çıkmaması için tüm gayretimizle muhalefetimizi yürüteceğiz. Asıl amacımız, bu yasanın genel kuruldan çıkmaması şeklinde fakat AKP bunu çok kabul etmiyor. O yüzden biraz maddeleri değiştirerek gündeme getirmeyi planlıyoruz."

Buldan'dan tekzip

HDP basın bürosundan yapılan yazılı açıklama şöyle:

Bugün medya organlarına yansıyan bir haberde Grup Başkanvekilimiz Sayın Pervin Buldan'ın iç güvenlik paketine dair "AKP Grup Başkanvekilleri ve İçişleri Bakanı ile yaptığımız görüşmeler neticesinde geçen maddelerin tekrar ele alınması, tekriri müzakere yöntemiyle bir daha görüşülmesi yönünde ortaklaşma sağlandı" dediği ileri sürülmüştür.

Iğdır'da bulunan Sayın Buldan, bir gazetecinin sorusu üzerine paketle ilgili bundan bir hafta önce AKP Grup Başkanvekilleri ile Meclis'te yaptıkları ve yasanın tümden geri çekilmesi veya maddelerin yeniden ele alınması önerilerini içeren görüşmeyi hatırlatmıştır. Yeni bir görüşmeden söz etmemiştir.

Ancak Sayın Buldan'ın sözleri eksik ve çarpıtılarak yansıtılmış, sanki yeni bir uzlaşmaya varılmış gibi haberleştirilmiştir.

Bu yönde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Paketle ilgili yeni bir durum şu an için söz konusu değildir.