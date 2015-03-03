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İç güvenlik paketine çözüm süreci müdahalesi; tekrir-i müzakere

'Dolmabahçe mutabakatı Kürt sorununun demokratik ve barışçı yollardan çözümüne yönelik bir mutabakat...'

03 Mart 2015 11:08

33 maddesi kabul edilen “İç güvenlik' paketiyle ilgili HDP, TBMM Başkanı Cemil Çiçek'e Meclis Başkanlık Divanı'nı toplama çağrısı yaptı. AKP ise kritik maddelere dair önerilerine sıcak bakmıyor. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP, MHP, HDP'nin çekinceleri üzerinde oturup konuşmaya açık olduklarını belirterek, "Tekrir-i müzakere dahil olmak üzere bunları düzeltiriz" dedi. 

Birgün gazetesinden Sebahat Karakoyun'un haberine göre, çözüm süreciyle ilgili Dolmabahçe açıklamasının ardından gözler TBMM Genel Kurulu'nda kavgalı oturumlarla 33 maddesi kabul edilen “İç Güvenlik Paketi”ne çevrildi. Muhalefetin tasarının 21-22 Şubat'taki görüşmelerinde söz hakkı ve önergelerin oylanmasıyla ilgili usul hatası yapıldığı gerekçesiyle yaptığı başvuruyla ilgili yurtdışından dönen TBMM Başkanı Cemil Çiçek'in vereceği yanıt, paketle ilgili süreç açısından önem taşıyor.

 

HDP: Uzlaşı hükümetin yararına

 

HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, tasarının görüşmeleri sırasında yapılan usulsüzlüklerle ilgili üç muhalefet partisinin TBMM Başkanlığı'na başvuruları bulunduğunu anımsattı. Zozani, Çiçek'in gecikmeden Başkanlık Divanı'nı toplayarak tutanaklarla tespit edilen usulsüzlükleri gidermenin bir yolunu bulması gerektiğini söyledi. Usulsüzlükleri gidermek için tekrir-i müzakere dışında bir yöntem bulunmadığını belirten Zozani, "Bu tasarının antidemokratik karakterinin ortadan kaldırılması gerekir. Polise öldürme yetkisi veriyorsanız, valiye sorgusuz sualsiz gözaltı yetkisi veriyorsanız böyle bir düzenlemeye demokratikleşme paketi diyemezsiniz. Madde sayısı veremiyoruz ancak bu çerçeve içinde yer alan bütün unsurların ayıklanması gerekir” dedi.

TBMM'nin 5 Nisan'a kadar çalışacağını belirten Zozani, "Hükümet eğer uzlaşıya dayalı bir yöntem belirlerse bunun yararını görür. TBMM gündeminde bekleyen diğer yasaları da çıkarabiliriz tatile girmeden" dedi.

 

Dolmabahçe yumuşaması

 

Zozani,  “İç Güvenlik Paketi” ile ilgili sürecin Dolmabahçe mutabakatı ile doğrudan ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirterek, "Dolmabahçe mutabakatı Kürt sorununun demokratik ve barışçı yollardan çözümüne yönelik bir mutabakat. Bir yumuşamaya sebebiyet vermesi açısından önemli tabii"  dedi.

 

AKP’de farklı söylemler

 

"İç güvenlik" paketine ilişkin AKP’de farklı söylemler dile getirildi. AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, CHP, MHP, HDP'nin çekinceleri üzerinde oturup konuşmaya açık olduklarını belirterek, "Tekrir-i müzakere dahil olmak üzere bunları düzeltiriz" dedi. Bu açıklamanın hemen ardından AKP'nin diğer Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ise paketin komisyona çekilmesinin söz konusu olmayacağını söyledi. Elitaş “Muhalefetin Genel Kurul'da verdiği önergelere bakarsanız, ciddiyetinin ne olduğunu anlarsınız. MHP de CHP de HDP de ciddi bir önerge getirirse, bakarız, değerlendiririz” ifadelerini kullandı.

AKP içinden yansıyan diğer bilgiler de Elitaş’ın söylediklerini doğrular nitelikte. Buna göre Genel Kurul'da kabul edilen 33 maddenin tümü için tekrir-i müzakere geçerli olmayacak, sınırlı sayıda maddenin yeniden gözden geçirilmesi gündeme gelecek.

 

 

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