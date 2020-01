Davutoğlu: İç Güvenlik Paketi'nin askıya alınması söz konusu değil

Başbakan Ahmet Davutoğlu, HDP Grup Başkanvekili, pervin Buldan'ın "İç güvenlik paketinde bazı maddeler tekrar ele alınarak değiştirilecek" açıklamasına ilişkin olarak, paketin askıya alınmasının söz konusu olmadığını söyledi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ATV ve AHaber ortak yayında gündemi değerlendirdi.

Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Davutoğlu, çözüm sürecine ilişkin mutabakata varılan metnin son derece açık olduğunu belirterek, “Bu açıklamaların özünü teşkil eden hususa dikkat çekmek isterim. Bu silah bırakma çağrısıdır. Öyle olmamış olsa çözüm sürecinde atılan bu adımların muhtevası boşaltılmış olur” dedi.

8 Mart’ta Mardin’de yeni eylem planının açıklayacağını ifade eden Başbakan, “Kim neyi konuşmak istiyorsa özgürce konuşabilir tartışabilir; yeter ki şiddet olmasın. Silahlar hemen bırakılmalı. 2013 Nevruz’una geri dönmemeliyiz” diye konuştu.

'Bir partinin eşbaşkanı olduğunuzda ilkeli duracaksınız'

PDP milletvekilleriyle Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın açıklamaları arasında fark olduğunu belirten Davutoğlu, “İç meselelerine girmek istemem ama bunu çözmeleri lazım. ‘Silahları bırakırız ama?’ dememeleri lazım. Bunun aması olmaz” dedi. Demirtaş’ı eleştirilerine devam eden Ahmet Davutoğlu, “Bir partinin eşbaşkanı başkanı olduğunuzda ilkeli duracaksınız. Bu açıklamaları Demirtaş sabote etmemeli. Bu açıklamanın içini boşaltacak bir şey söylerse her şeyden önce kendisine yazık olur” diye konuştu.



Babacan ve Başçı istifa mı etti?

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın istifa ettiği iddialarının doğru olmadığını yineleyen Davutoğlu, “Türk ekonomisi üzerine spekülasyon yapan bazı çevrelerin söylentisi. İstifa haberlerine Sayın Babacan ile birlikte güldük. Siyasi ya da ekonomik spekülasyon yapmak isteyenlerin çirkin bir oyunu” diye konuştu. Davutoğlu, faiz düşüşünün daha ivmeli olması gerektiğini düşündüğünü de hatırlattı.

'3 dönem kurali ilkesel olarak doğru bir tutum'

Başbakan Davutoğlu, AKP'de uygulanan 3 dönem kuralına ilişkinse, "AK Parti milletvekillerinin tümü ister 1, 2, 3 dönem olsun ister kronometresi başlamamış üyelerimiz hepsi bana her an ulaşabilirler her an bunları konuşabiliriz. Her biri AK Parti için paha biçilemez kıymetli arkadaşlarımızdır. 3 Dönem olumsuz bir şey gibi gösteriliyor. Demek ki bu arkadaşlarımızın tecrübesi itibari ile hepimizin güvenini kazanmış arkadaşlar. Her biri bizim için çok kıymetli arkadaşlardır. Ancak parti tüzüğünde bir prensip konmuş başta. Herkes bir dönem ara versin ki şimdi isimleri aklıma geliyor ama CHP'de 40 yıl milletvekili olanlar var. Geçen yıl Sayın Cumhurbaşkanımız'dan sonra bu konu tartışılda ve kalmasına karar verildi. Bu konu şahsen benim de takdir ettiğim bir maddedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu maddenin kalması yönünde görüşleri var. Dava arkadaşlarımla bir araya geldim görüştüm. Hepsi bu partinin en ayrılmaz unsurlarıdır. Bir dönem ara verilse bile hepsi geri dönebilecek kadar genç ve dinamiktirler. Hepsi ve ayrıca bu dönemde partinin değişik kurullarında her an bizimle beraber çalışılabilecek belki daha fazla katkı sağlayacak bir dönem olarak görmek lazım. Ben kendilerine her türlü desteği göstereceğimizi de söyledim. Partide sınır yok. Bu prensiple ilgili bir konudur. İstisna uygulanırsa herkese uygulanması lazım. Bu arkadaşlarımızın emeği hepimiz gibi aziz hatta daha azizdir. Hiç bir makam kalıcı ve baki değildir. Kimin ne kadar hizmet ettiği değil önemli olan kimin nasıl hizmet ettiğidir. Bazen çok kısa hizmet yapar ama tarihin akışına iz vurur" dedi.