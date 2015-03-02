AKP 'İç Güvenlik'te uzlaşma, CHP ve HDP 10 madde yeniden görüşülsün istiyor

17 Şubat’tan beri TBMM Genel Kurulu’nda şiddete maruz kalan milletvekilleriyle 33 maddenin geçtiği İç Güvenlik paketinde, hükümetle çözüm mutabakatı açıklamasında HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın "İç Güvenlik'te değişiklik yapılabilir" sözleri, karşılık bulmuş görünmüyor.



AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, HDP ile tek başına masaya oturulmayacağını, “MHP-CHP ve HDP ciddi bir önerge getirirse, bakarız, değerlendiririz” diye ifade etti.



CHP, MHP ve HDP’ye televizyon ekranlarından bir çağrı yapan Elitaş, üç partiyi de Genel Kurul'da kabul edilen maddelerde dahil olmak üzere İçişleri Komisyonu’nun başkanı ile müzakereye davet etti.



AKP yönetimi, AKP Komisyon başkanı başkanlığından dört siyasi partinin temsilcisiyle toplanmasını ve her partinin uzlaşmazlık maddesi için hazırlayacağı önergelerin değerlendirilebileceğini söylüyor. Ancak, Elitaş, bu müzakerenin muhalefetin değişiklik önerilerinin kabul edileceği anlamına gelmediğini de ifade ediyor.

CHP: Polise gözaltı yetkisi olmaz

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamzaçebi, düzenlediği basın toplantısında, muhalefetin haftalardır paketin yanlış olduğunu anlattığını ancak iktidarın uyarıları dikkate almadığını söyledi. Hamzaçebi, "Kamuoyuna yapılacak açıklama herhalde 'dört siyasi parti oturacağız, burada bir ortak nokta, mutabakat arayacağız' olacak ama gerçek o değil. Hangi saikle hareket ettikleri gayet net, belli. Ama tabii ki biz görüşümüz neyse İç Güvenlik Paketi ile ilgili o noktadayız. Polise gözaltı yetkisi olmaz. Bu gözaltı yetkisini tasarıdan çıkaracak tekriri müzakereyi elbette biz de istiyoruz" diye konuştu.

Tasarı görüşülürken tekriri müzakere yapmanın doğru bir yaklaşım olmadığını da kaydeden Hamzaçebi, görüşmelere ara verilebileceğini söyledi. Kabul edilen maddelere ilişkin usul hataları olduğunu, buna ilişkin TBMM Başkanlığı'na başvuruları bulunduğunu da hatırlatan Hamzaçebi, "Doğru olan yasanın görüşmelerine ara vermek ve bu anayasa aykırı düzenlemeleri çıkarmaktır. Bunların adam olacak bir yanı yoktur. 48 saat olmasın da 12 saat gözaltı olsun gibi bir uzlaşma zemini aramıyoruz, onu söyleyeyim. Gözaltı yetkisi kesinlikle çıkmalı" değerlendirmesinde bulundu.

HDP: Cemil Çiçek devreye girsin

HDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, üç siyasi partinin itirazlarının alnı maddedeler olmadığına dikkat çekiyor ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in iç tüzükten kaynaklanan yetkiyle devreye girmesinin doğru olduğunu söylüyor.

21 Şubat krizi sürüyor

CHP, MHP ve HDP’nin ‘iç güvenlik’ paketinin 21 şubat oturumuyla ilgili TBMM Başkanlığı’na başvuruları var. Muhalefet, Çiçek’ten Başkanlık Divanını toplamasını ve 21 Şubat oturumunun iç tüzük ihlali konusunu değerlendirmesini ve karara bağlanmasını bekliyor.



Ancak, Çiçek’in yurtdışı ziyaretleri ile buna fırsat olmadı. HDP Hakkari Milletvekili Zozani, Çiçek’ten yanıt beklediklerini söylerken AKP Grup başkanvekili Elitaş, gazetecilerin, “Muhalefetin ilk 3 maddenin kabul edilmediğine yönelik Başkanlık Divanı'na başvurusuna ilişkin sorusuna, “Onlar hayal görüyorlar" yanıtını verdi.