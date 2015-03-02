Pervin Buldan'ın açıklaması sonrası gözler AKP'ye çevrildi; iç güvenlik paketinde değişiklik nasıl olabilir?

HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan'ın iç güvenlik paketiyle ilgili bazı değişiklikler yapılacağına ilişkin açıklaması gözleri AKP kanadına çevirdi. iç güvenlik paketinin çözüm sürecinin koşulu olmadığını Twitter hesabından duyuran AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın "Tüm partilere yaptığımız tekriri müzakere dahil, öneri sunma çağrısı geçerlidir" sözleri kapının aralandığını gösteriyor. AKP Grubu salı günü Başbakan Ahmet Davutoğlu'na yurtdışı seyahati nedeniyle yarın toplanıyor. Grup toplantısıyla bu durumun netleşmesi bekleniyor.

Tekrir-i müzakere

AKP'nin uzlaşlamaya yanaşması durumunda İç güvenlik paketinde değişiklik yapmak için için bir kaç seçenek var. 33 maddesi tamamlanan paketin ilk bölümde yer alan maddeler ile başka maddeler komisyona çekilebilir. Komisyonda varılan mutabakatla yeni düzenlemeler tekrar Genel Kurula indirilebilir. Ancak, AKP'nin komisyona geri çekme önerisine sıcak bakmadığı belirtiliyor. İç tüzük'ün 'Yeniden görüşme', 'tekriri müzakere' yi öngören 89. maddesi işletilebilir. İç tüzük hükmü, "Tasarı veya teklifin tümünün oylanmasından önce, belli bir maddesinin yeniden görüşülmesini gerekçeli bir önerge ile esas komisyon veya Hükümet bir defaya mahsus olmak üzere isteyebileceğini" hükme bağlıyor.

Bakan Ala hakkında gensoru

Genel Kurul yarın 2 Mart Pazartesi günü MHP'nin İçişleri Bakanı Efkan Ala hakkında verdiği Gensoru Önergesi'ni görüşecek. Ala'nın "kamu düzenini sağlamada görevlerini yürütemediği, PKK/KCK’nın faaliyetlerini engelleyemeyerek paralel devlet yapılanmasına zemin hazırladığı, rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasını akamete uğratma girişimlerinde bulunduğu" iddiasıyla verilen Gensoru'nun, gündeme alınıp alınmayacağına ilişkin görüşmelerin tamamlanmasının ardından "İç Güvenlik Paketi'nin geçilip geçilmeyeceği de belli olacak.

HDP: Polis öldürdüğü kişilerin kaçtığını iddia edebilir

7 yılda 185 kişinin polis kurşunuyla öldürüldüğüne dikkat çeken HDP, silah kullanma yetkisi için " Polis cinayetlerinin hiçbir cezai müeyyide ile karşılaşmamasının da garantisi verilmektedir. Bu düzenleme esas itibariyle polisin toplumsal gösterilerde işlediği cinayetlerin yasal hale getirilmesidir. Madde yazılış tarzı itibariyle çok esnek olup, polis öldürdüğü kişilerin silah kullanmaya teşebbüs ettiğini ya da kaçmaya çalıştığını kendisi iddia edecek (polis arkadaşları bu yönde tutanaklar tutacak) ve kendisini o doğrultuda savunacaktır" diyor.

Tartışma maddeleri şöyle:

Polis müşteki ve mağdurların ifadelerini konutta alacak

Polis sadece, “müşteki, mağdur ve tanıkların istemesi halinde” evde veya iş yerinde ifadelerini alabilecek.

Silah kullanma ve boyalı su yetkisi

Polis, kendisine veya başkalarına, iş yerlerine, konutlara, kamu binalarına, okullara, yurtlara, ibadethanelere, araçlara, kişilerin tek tek veya toplu halde bulunduğu açık veya kapalı alanlara molotof, patlayıcı, yanıcı, yakıcı, boğucu, yaralayıcı ve benzeri silahlarla saldıran veya saldırıya teşebbüs edenlere karşı, saldırıyı etkisiz kılmak amacıyla ve etkisiz kılacak ölçüde silah kullanabilecek. Yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin dağıtılmasında, gerektiğinde boyalı su da kullanılabilecek.

Hakim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Emniyet Genel Müdürü veya İstihbarat Dairesi Başkanının yazılı emriyle, telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespit edilip, dinlenip, sinyal bilgileri değerlendirilirken; gecikmesinde sakınca bulunan hallerde verilen yazılı emir, artık 24 saat yerine 48 saat içinde yetkili ve görevli hakimin onayına sunulacak.

Sapan ve demir bilye artık suç

Toplantı veya gösteri yürüyüşlerinde, “havai fişek, molotof ve benzeri el yapımı patlayıcılar, demir bilye ve sapan” bulundurulması ve taşınması yasaklı maddeler kapsamında.

Toplumsal olaylarda bulundurulması ve taşınması yasak olan suç aletlerini taşıyanlara verilecek cezalar artırılacak. Bunları taşıyanlar, 2 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Yasa dışı örgüt ve topluluklara ait amblem, işaret taşıyarak veya bunları üzerinde bulunduran üniformayı andırır giysiler giyerek katılanlar; kanunların suç saydığı afiş, pankart, döviz, resim, levha, araç, gereçler taşıyarak, bu nitelikte sloganlar söyleyerek veya ses cihazlarıyla yayınlayarak katılanlar, 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası alacak.

Yüzünü kısmen ya da tamamen kapatmaya 3 yıldan 5 yıla kadar hapis

“Terör örgütünün propagandasına dönüştürülen toplantı ve gösteri yürüyüşlerinde, kimliklerini gizlemek amacıyla yüzünü tamamen veya kısmen kapatanlara, 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası” uygulanacak. Bu suçu işleyenlerin cebir ve şiddete başvurmaları ya da her türlü silah, molotof ve benzeri patlayıcı, yakıcı ya da yaralayıcı maddeler bulundurmaları veya kullanmaları halinde verilecek cezanın alt sınırı 4 yıldan az olamayacak.

Polise 48 saate kadar gözaltı yetkisi

Şiddet olaylarının yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak işlenen suçlarda 48 saate kadar gözaltına alma kararı verilebilecek. Gözaltına alınan kişi en geç 48 saat, toplu olarak işlenen suçlarda 4 gün içinde hakim önüne çıkarılacak. Toplantı ve gösteri yürüyüşüne, yasaklanan silahlar, molotofkokteyli, demir bilye ve sapan taşıyarak katılanlar tutuklanabilecek.

Valilere geniş yetki

Vali, kamu düzenini ve güvenliğini, kişilerin can ve mal emniyetini sağlamak amacıyla aldığı önlem ve kararların uygulanması için adli kuruluşlar ile yardım isteyebileceğine dair hükmü saklı kalmak kaydıyla askeri kuruluşlar dışında, mahalli idareler dahil bütün kamu kurum ve kuruluşlarının itfaiye, ambulans, çekici, iş makinesi ve tedbirlerin zorunlu kıldığı diğer araç ve gereçlerinden yararlanabilecek, personeline görev verebilecek.

Kamu düzenini ve güvenliğini veya kişilerin can ve mal emniyetini tehlikeye düşürecek toplumsal olayların baş göstermesi halinde vali tarafından kamu düzenini sağlamak amacıyla alınan karar ve tedbirlere aykırı davrananlar, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Mala zararda rücu dönemi

Toplumsal olaylarda kamuya ve özel kişilere ait bina, araç ve mallara zarar verenlerin, zararı karşılamasında zaman aşımının da önüne geçilmesi amaçlanıyor. Rücu istemine ilişkin zaman aşımı süresi bir kat artırılıyor.

Polis koleji kapatılıyor

Polis koleji kapatılacak ve burada öğrenimine devam eden öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav puanları dikkate alınarak, durumlarına uygun okullara naklen kaydedilecek. Polis kolejindeki eğitim öğretim hizmetleri sınıfında yer alan personel, kadro derecelerine uygun öğretmen unvanlı kadrolara atanacak.

Emniyeti kökten değiştiren düzenlemeler

Emniyet Teşkilatını kökten değiştiren hükümler var. Polis amirlerinin rütbe terfilerinde izlenecek kurallarda değişiklik yapılıyor. Emniyet Teşkilatı ve eğitim kurumları dâhil bağlı kurumlardaki mevcut yöneticileri tümünün resen emeklilik, görevden alma, pasif başka görevlere kaydırma; kapatılacak Güvenlik Bilimleri Fakültesi ve polis kolejlerindeki öğretim üyesi, öğretmen ve öğrencilerin ise YÖK kanalıyla Yüksek Öğretim kurumlarına ve orta öğretim kurumlarına dağıtılması öngörülüyor.