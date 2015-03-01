HDP'li Pervin Buldan: İç güvenlik paketinde bazı maddeler tekrar ele alınarak değiştirilecek

Dolmabahçe’deki Başbakanlık Çalışma Ofisi’nde hükümet yetkilileriyle yapılan ortak basın açıklamasında yer alan HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan “İç güvenlik paketiyle ilgili bazı değişiklikler yapılacaktır. Geçen maddeler tekrar ele alınabilecek ve değiştirilebilecek. Bizim itiraz ettiğimiz haliyle çıkmayacak" dedi.

Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan buldan "Dünkü ortak açıklamaya yeni bir yol haritası diyebiliriz. Üzerinde müzakere yapılması için mutabakat sağlanan 10 madde konusunda anlaşma sağlanırsa PKK kongresini toplayacak. Ondan sonra yeni bir Türkiye’ den söz edebiliriz” diye konuştu.