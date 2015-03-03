T24 LogoT24 Logo
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Efkan Ala'nın 'İç Güvenlik' ısrarı sürüyor

HDP Grup Başkanvekili Adil Zozani, İç Güvenlik Paketi görüşmelerinin durdurulması gerektiğini söyledi

03 Mart 2015 19:58

Hülya Karabağlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın, muhalefetin karşı çıkmasına rağmen, İç Güvenlik Paketi'nin çıkmasına yönelik ısrarlarının sürdüğü belirtildi.

 

132 maddelik ‘iç güvenlik’ paketinde sıkıntı büyüyor. Beş bölümlük tasarının ancak ikinci bölümüne geçilirken, Genel Kurul oturumu dünden itibaren CHP’li Güldal Mumcu’ya geçti.

TBMM Başkanlık Divanı'nda muhalefetin itiraz noktalarına ilişkin başvuruların reddedilmesi görüşmelerin tuzu biberi oldu. AKP kanadında milletvekillerinin paketten çok seçime kilitlendikleri görülüyor.

HDP, paket görüşmelerinin durdurulmasını ve komisyona çekilmesini istiyor. CHP ve MHP’nin pakete muhalefeti sürüyor. HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’la ısınan ‘tekriri müzakere’ (yeniden görüşme) ise askıda. Kulislerde, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın paketin çıkması yönündeki ısrarının çıkmaza sürüklediği ifade ediliyor.

 

Zozani: Görüşmeler durdurulmalı

 

Dört siyasi partiden uzlaşma yönünde şimdilik bir adım yok. HDP Grup Başkanvekili Adi Zozani, T24’e, “Görüşmeler durdurulmalı” diyor. Başkanlık Divanı'nda AKP’lilerin çoğunluğu ile oylamaların usule uygun olduğu kararının da iç tüzük açısından tartışmalı olduğunu vurguluyor.

Zozani, iç tüzük 13. maddeyi hatırlatarak, hakkında gurup başkanvekillerinin şikayeti olan Meclis Başkanvekili Sadık Yakut’un toplantıya katılamayacağını ifade ediyor.

 

'AKP’nin ipi ile kuyuya inilmez'

 

“Bundan sonra ne olacak” sorusuna Zozani,  “Kamuoyunun ortak aklı AKP ile kuyuya inilmez diyor” yanıtını veriyor.

 

Önder: Burada durmanın anlamı yok

 

Başkanlık Divanının bugünkü toplantısında TBMM İdare Amiri ve HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, muhalefetin itirazlarının dikkate alınmasını "Çoğunluk olarak siz kararınızı vermişsiniz, burada durmanın anlamı yok" diyerek toplantıyı erken bırakmıştı.

 

Tekriri müzakere yolu görünüyor

 

Kulislerde, iç güvenlik paketiyle ilgili senaryolar var. AKP’nin paketi belirli bir maddeye kadar görüşebileceği belirtiliyor. Yani, Genel Kurula bir kısmını indirebileceklerinden söz ediliyor. HDP’nin bir değişiklik önerilerini AKP’ye sunabileceği de gündemde. Hatta hazırlıklarını olduğu da söyleniyor. Bunun gerçekleşmesi durumunda ‘tekriri müzakere’ yolu görünüyor. Ancak, paketin zamana yayılıp çıkarılmaması de olasılık. Yani, paketle ilgili çıkmama olasılığı da var. Kadük söylentisi de ağırlık kazanıyor.

 

ETİKETLER

cumhurbaşkanırecep tayyip erdoğaniç güvenlik paketiadil zozanigüldal mumcutbmm

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24