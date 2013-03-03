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Yaşam

İbrahim Tatlıses: Müslüm Baba yoğun bakımda kaptığı mikroptan öldü!

İbrahim Tatlıses: Senaryo hastanenin aynen planladığı gibi gitti. Baba zaten 1 hafta önce vefat etmişti

03 Mart 2013 16:22

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses'in bir hafta önce öldüğünü iddia ederek, "Babanın ölümü kalp yetmezliği, akciğer falan filan değil. Resmen yoğun bakımda kaptığı mikroptan öldü" dedi.

İbrahim Tatlıses, usta sanatçı Müslüm Gürses'in vefat haberinin ardından şaşırtan bir açıklama yaptı.

İşte İbrahim Tatlıses'in açıklaması:

"Senaryo hastanenin aynen planladığı gibi gitti. Baba zaten 1 hafta önce vefat etmişti. Bununla ilgili menajerinin de haberi vardı. Benim de haberim vardı. Hatta hastaneden bir doktor Müslüm Babanın ex olduğunu fakat ailesine söyleyemedikleri için cihaza bağlı tuttuklarını bizzat benim bir yakınıma söylemiş. Doktorlar kimi uyutuyor. Babanın beyin ölümü bir hafta önce gerçekleşmişti zaten. Ben bunu dün akşam sayın Sağlık Bakanımızla, Sezen Aksu’yla ve ayrıca Hülya Avşar’la da paylaşmıştım. Babanın ölümü kalp yetmezliği, akciğer falan filan değil. Resmen yoğun bakımda kaptığı mikroptan öldü. Dün akşam sayın Sağlık Bakanımıza babanın birkaç gün önce yaşadığı yönünde yapılan açıklamaların yalan olduğunu, yarın hastanenin ölüm haberini duyuracağını söylemiştim. Ve aynen de öyle oldu.

Rahmetli babamın da dediği gibi ölü bizim Allah rahmet eylesin.

Babaya Allah’tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Allah mekanını cennet etsin…"

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