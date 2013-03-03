Gencebay: Çok eski dostumdu, bu neticeyi üzülerek bekliyorduk

Müslüm Gürses'in yaşamını yitirmesinin ardından Orhan Gencebay, "Çok eski dostumdu ve çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok sık görüşemesek de birbirimizi çok sever ve sayardık" dedi. Başbakan Erdoğan da, “Müslüm Gürses büyük sanatçıydı, Allah rahmet etsin” dedi.

Orhan Gencebay, Müslüm Gürses'in yaşamını yitirmesinden dolayı çok üzgün olduğunu söyledi.

Gencebay şunları söyledi:

"Bu neticeyi üzülerek bekliyorduk. Başımız sağolsun. Durumunu yakın takip ediyordum. Maalesef bugün kaybettim. Başımız sağolsun. ameliyattan bir gün önce akşamleyin telefonla kendisine moral verdim. Deniz Şener beyfendi benim de doktorum. Emin ellerdeydi. Ne gerekiyorsa yapıldı kendisi. Kalp ameliyatı çok iyi geçti ama diğer organları hiç iyi değil. ondan dolayı bu kadar uzadı. Kısmeti buymuş. Ama olmadı. Başımız sağ olsun. Çok eski dostumdu ve çok sevdiğim bir arkadaşımdı. Çok sık görüşemesek de birbirimizi çok sever ve sayardık. Bana da baba ünvanı vermişlerdi. Halkımız baba ünvanını herkese yakıştırmıyordu. Hak ediyordu. Kişiliğiyle, kalıbıyla bu ünvanı hak ediyordu."

Başbakan Erdoğan: Büyük bir sanatçıydı

Müslüm Gürses'in hem kendi nesillerini hem de genç nesli derinden etkileyen, şarkılarıyla sevginin, kardeşliğin ve dayanışmanın şiirini yazmış değerli bir sanatçı olduğunu ifade eden Erdoğan, ''Allah taksiratını hasenata tebdil etsin. Ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum'' dedi.

Erdoğan, şarkısının sözlerini okuduğu sanatçının tüm Türkiye'ye, bütün insanlığa şu mesajı verdiğini söyledi:

"Sev bütün insanları, say bütün insanları

Kin gütme, unut gitme geçmişte olanları

Dürüst ol, insancıl ol düşün öbür dünyayı

Bir karıncayı bile incitme sakın evlat

Geçmişten geleceğe yaratılmış ne varsa

Unutma ki hepsinin de bir sahibi var

Kul kaderini yaşar bahtına ne çıkarsa

Düşmez kalkmaz bir Allah unutma sakın evlat"

Başbakan Erdoğan, Gürses'in, gençliğin ''Müslüm Baba'' diye iltifat ettiği bir usta olduğunu da kaydetti.

Belkıs Akkale:

Üzüntümüz çok fazla. Arka arkaya çok kaybımız oldu, tabiri yerindeyse bu sene belimizi doğrultamadık. ‘Baba’ tabiri ona çok yakışıyordu. Çok temiz kalpliydi. Beraber çalıştık, turneler yaptık. O kadar yıl kök salmış ve muhteşem eserler bırakmıştı; işte onlar yaşayacak. Ne mutlu. Böyle bir sevgiyle anılmak her insana nasip olmuyor. Bekliyorduk ama çok sarsıldım.



Sümer Ezgü:

Çok nitelikli ve kaliteli bir sesi vardı. Farklı tarzlarda denemeleri oldu ama her okuduğu esere nitelik kazandırdı. Bu, özel bir yeteneği ve sesi olduğunun kanıtıydı. Değerli bir ses, değerli bir yorumcuydu. Birçok çalışmayı yorumlayabilecek, mesaj bırakabilecek bir sesti. Bu değerin fark edilmesi güzel.

Caner Işık: Müslüm Gürses usta bir yorumcuydu

Arabesk üzerine araştırma yapan ve bir kitap yazan Caner Işık, "Öncelikle Müslüm babamızın yolu açık olsun. Muhterem Hanım'a, Müslümcülere sabır diliyoruz" dedi. Işık şunları söyledi:

"Müslüm Gürses hayata tutunamamış diye bilinir. Ama hayata ve insanlığa dair özel ilkeleri olan, sahici, delikanlılık vurgusu belirli olan kişilerin ismiydi. Müslüm Gürses usta bir yorumcuydu. Onun için müzik ve müziği yorumlamak önemliydi. Önceleri varoşlara yönelik müzik yapısı varken, daha sonra arabesk müziğin merkeze geçmesiyle, sahiplenen bir sanatçı haline geldi."