Müslüm Gürses hayatını kaybetti!

Dört aydır yoğun bakımda tedavi gören ünlü sanatçı Müslüm Gürses, 60 yaşında hayatını kaybetti.



Dört aydır tedavi gören ünlü sanatçı Müslüm Gürses, bu sabah yaşam mücadelesini kaybetti.

Müslüm Gürses'in doktoru Deniz Şener, sabah saatlerinden itibaren Gürses'in tansiyonunun düştüğünü, tüm müdahalelerin yapıldığını ancak bir saat önce hayatını kaybettiğini söyledi.

Geçirdiği by-pass ameliyatının ardından Memorial Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Müslüm Gürses'in durumu, dün sabah saatlerinde ağırlaşmıştı.

Dört aydır yoğun bakımda bulunan Gürses'in doktoru Kardiyoloji Uzmanı Deniz Şener, "Müslüm Baba'yı maalesef kaybettik. Ailesinin dostlarının tüm sevenlerinin hepimizin başı sağ olsun. Zor bir süreçti. Bu sabah tansiyonu düştü. Kalp durması gelişti. Yapılan müdahalelere rağmen maalesef sabah saatlerinde kaybettik.

Muhterem Hanım'a başsağlığı dileklerimizi iletmek için kendisini bekledik. Ona başsağlığı dileği ilettikten sonra da size bu açıklamayı yapıyoruz.

Söyleyecek bir şey yok. Allah sevenlerine sabır versin. Hepimizin başı sağ olsun. Sabah saat 08:30 gibi problem başladı, müdahaleler başladı. Yaklaşık bir saat kadar önce de kaybettik" dedi.

Müslüm Gürses, 18 Kasım'da Memorial Hastanesi’nde by-pass ameliyatı geçirmişti.

Ameliyat sonrasında sanatçıda karaciğer, böbrek yetmezliğinin yanı sıra bağırsak ve akciğer sorunları baş göstermişti. Gürses, 4 aydır yoğun bakım tedavisi görüyordu.

Gürses'in cenazesi, yarın (4 Mart 2013) Teşvikiye Camisi'nden kaldırılacak.

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Müslüm Gürses kimdir?



Gerçek adı Müslüm Akbaş olan Müslüm Gürses 7 Mayıs 1953'de Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi'nin Fıstıközü köyünde kerpiç bir evde dünyaya geldi. Şarkıcılığa 1965 yilinda, kücük yaşta Adana'da bir çay bahçesinde şarkılar söyleyerek başlayan sanatçı, ayni zamanda Halkevine de gitti. Terzi çıraklığı ve kunduracılık yaptı, o yıllarda bir gazinoda sahneye çıktı.

1967 yilinda Adana Aile Çay Bahçesi’nde düzenlenen yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Sesiyle küçük yaşlarda dikkat çeken Gürses kendisiyle yapılan bir röportajda o dönemle ilgili olarak şunları söylemiştir: "İlkokulu bitirdim. Gerisi yok. Adana'da damda yatarken uzun hava okudum. Arkadaşım Halkevine gidiyordu. Ben de gittim. Derken Çukurova Radyosu'nda sanatçı oldum".

1967 yılından itibaren TRT-Adana-Çukurova Radyosunda da her hafta Cumartesi günü canlı olarak türküler söyledi. 1968 yılından itibaren piyasaya ilk 45'likleri çıkarmaya başladı. İlk plağı 1968 tarihli "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" plağıdır ve Ömür Plak , Adana basımıdır. Ömür Plak ile toplam 4 adet 45'lik yaptı.

İstanbul'a gelen Gürses, Selahattin Sarıkaya 'nın sahibi oldugu Sarıkaya Plak ile 2 adet 45'lik Plak yaptı: "Giyin Kusan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ile "Gitme Gel Gel/Haram Aşk".

Daha sonra 1969 yılında yine İstanbul'da Palandöken firması ile çıkış parçası olan "Sevda Yüklü Kervanlar"ı içeren "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'lik Plağı çıktı. Bu plak tam 300.000 adet satarak rekor kırmıştır.

Gürses, bu plaktan sonra askerliğini yaptı, tekrar İstanbul'a gelerek aynı firmada plaklarını çıkarmaya devam etti. Palandöken firması ile tam 13, sonra Bestefon firmasi ile tam 4, daha sonra Hülya Plak ile tam 15 ve nihayet Çın Çın Plak ile tam 2 adet 45'lik plak yaptı.