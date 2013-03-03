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Yaşam

'Delikanlılık inceden bir yetimdir artık'

Mesut Yar, Müslüm Gürses'in yaşamını yitirmesinin ardından Twitter'da "Delikanlılık inceden bir yetimdir artık" dedi

03 Mart 2013 14:32

Müslüm Gürses'in yaşamını yitirmesinin ardından Twitter'da da başsağlığı dilekleri iletildi.

İşte Twitter'da yer alan bazı tweetler:

 

Tuna Kiremitçi @140darbe: Müslüm Gürses şarkı sözlerimi seslendirip şeref vermişti. Allah rahmet etsin.

Bekir Bozdağ @bybekirbozdag: "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" Müslüm Gürses'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Özge Ulusoy @ozgeulusoyresmi: Sensiz Olmaz (Müslüm Gürses)

ertem şener @_ertemsener: Müslüm Gürses'e ,Babaya yüce ALLAH'tan rahmet dilerim mekanı cennet olur inşallah ...

Çarşı @KingCarsi: Futbolun babası BABA HAKKI, Arabesk"in babası MÜSLÜM BABA Sizi hiç unutmayacagız. Müslüm Gürses

Mesut Yar @mesutyar: Delikanlılık inceden bir yetimdir artık #MüslümGürses

Sabahat Akkiraz @sabahatakkiraz: Güle güle Müslüm gürses; çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.

itiresen 5821 @itiresen: Olmadı Müslüm Baba... Mekanın Cennet Olsun... Efsane aramızdan ayrıldı...

Hüseyin Çelik @hc_huseyincelik: Hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mustafa Ceceli @mustafaceceli: Müslüm Gürses... Allah rahmet eylesin...

Nilgün Belgün @nildaybelday: Giden huzura kavuşur ama geride kalan için durum çok zordur .. #MuslumGurses in hayat arkadaşı muhteren hanımın başısağolsun

Eser YENENLER @eseryenenler: Küçüklüğümden beri izlediğim, sevdiğim insanları yavaş yavaş kaybetmekmiş büyümek..#muslumgurses

kenan basaran @qbasaran: Müslüm gurses'in bir karşılığı da yıldız tilbe'dir...

Cihan Aktaş @chn_aktas: Müslüm Gürses ımkansızlıklara engellere ragmen seslenmeyi başarmıştı sanki.Mektebin Bacaları yorumunu severdim. Allah taksiratını affetsin.

Yekta Kopan @yektakopan: Söylediği şarkılara özel bir ruh katıyordu. Allah rahmet eylesin.

ultrAslan @ultrAslancom: Müslüm Gürses'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz...

Yıldıray Oğur @yildarado: Herkes Müslüm Gürses hayranıdıysa, yıllarca Müslüm Gürses hayranlarını jiletçi, serseri, kopuk diye aşağılayanlar kimdi?

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