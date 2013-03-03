Müslüm Gürses'in yaşamını yitirmesinin ardından Twitter'da da başsağlığı dilekleri iletildi.
İşte Twitter'da yer alan bazı tweetler:
Tuna Kiremitçi @140darbe: Müslüm Gürses şarkı sözlerimi seslendirip şeref vermişti. Allah rahmet etsin.
Bekir Bozdağ @bybekirbozdag: "İnna lillahi ve inna ileyhi raciun" Müslüm Gürses'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Özge Ulusoy @ozgeulusoyresmi: Sensiz Olmaz (Müslüm Gürses)
ertem şener @_ertemsener: Müslüm Gürses'e ,Babaya yüce ALLAH'tan rahmet dilerim mekanı cennet olur inşallah ...
Çarşı @KingCarsi: Futbolun babası BABA HAKKI, Arabesk"in babası MÜSLÜM BABA Sizi hiç unutmayacagız. Müslüm Gürses
Mesut Yar @mesutyar: Delikanlılık inceden bir yetimdir artık #MüslümGürses
Sabahat Akkiraz @sabahatakkiraz: Güle güle Müslüm gürses; çok üzgünüm. Allah rahmet eylesin.
itiresen 5821 @itiresen: Olmadı Müslüm Baba... Mekanın Cennet Olsun... Efsane aramızdan ayrıldı...
Hüseyin Çelik @hc_huseyincelik: Hayatını kaybeden sanatçı Müslüm Gürses'e Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Mustafa Ceceli @mustafaceceli: Müslüm Gürses... Allah rahmet eylesin...
Nilgün Belgün @nildaybelday: Giden huzura kavuşur ama geride kalan için durum çok zordur .. #MuslumGurses in hayat arkadaşı muhteren hanımın başısağolsun
Eser YENENLER @eseryenenler: Küçüklüğümden beri izlediğim, sevdiğim insanları yavaş yavaş kaybetmekmiş büyümek..#muslumgurses
kenan basaran @qbasaran: Müslüm gurses'in bir karşılığı da yıldız tilbe'dir...
Cihan Aktaş @chn_aktas: Müslüm Gürses ımkansızlıklara engellere ragmen seslenmeyi başarmıştı sanki.Mektebin Bacaları yorumunu severdim. Allah taksiratını affetsin.
Yekta Kopan @yektakopan: Söylediği şarkılara özel bir ruh katıyordu. Allah rahmet eylesin.
ultrAslan @ultrAslancom: Müslüm Gürses'e Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınları başta olmak üzere sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz...
Yıldıray Oğur @yildarado: Herkes Müslüm Gürses hayranıdıysa, yıllarca Müslüm Gürses hayranlarını jiletçi, serseri, kopuk diye aşağılayanlar kimdi?