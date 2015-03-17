'Hz. Muhammed, Musul'u terk etmemizi söyledi'

Kürdistan Demokratik Partisi'nin internet sitesinde yer alan haberde, IŞİD lideri Bağdadi'nin uykusunda Hz. Muhammed ile görüştüğü ve Musul'dan çekilmeleri konusunda telkin aldığı öne sürüldü.



Haberde yer alan iddiaya göre, IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi, Hz. Muhammed'in kendisine, Musul'u terk etmelerini bildirdiğini söyledi.



'Rüyasında HZ. Muhammed ile görüştü'





Sputniknews'in haberine göre, Bağdadi'ye atfen gündeme getirilen yeni iddianın, "IŞİD'in Musul bölgesinden de çekilmeye hazırlandığının göstergesi olabileceğine" dikkat çekildi.



Habere göre Bağdadi'nin, "Rüyasında görüştüğü Hz. Muhammed'in kendisine, Musul'u çatışmaya giermeden terk etmeleri emri verdiğini" söylediği öne sürüldü. IŞİD militanları Irak ordu güçleriyle çatıştıkları Tikrit kentinden çekilmeyi sürdürürken, militanlar, bu kentten de, "Bağdadi'nin şahsi emri üzerine çekilmeye başladıklarını" söylüyor.



Irak ordu güçleri, Şii milisler ve Sünni aşiret güçleri 3 martta, IŞİD'i Tikrit'ten çıkarmaya yönelik bir saldırı başlatmıştı. Bu operasyon, Musul'u IŞİD'den kurtarmanın ilk adımı olarak duyurulmuştu.