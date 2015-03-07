El Bağdadi IŞİD’den geri alındı



ABD Ordusu'nun verdiği bilgilere göre, El Bağdadi kasabası IŞİD'den tamamen temizlendi. Operasyonda Irak Ordusu'na Anbar vilayetindeki Sünni aşiret güçlerinin de destek verdiği bildirildi.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyona ait uçakların da havadan El Bağdadi civarındaki IŞİD mevzilerini hedef aldığı belirtildi. Böylelikle Irak askeri güçlerinin bir karakol ile Fırat nehri üzerindeki üç köprüyü ele geçirmeyi başardığı açıklandı.

Köprüler eylül ayından bu yana IŞİD'in kontrolünde bulunuyordu. Irak Ordusu'nun aynı zamanda uluslararası koalisyonun da desteğiyle IŞİD'i kasabanın kuzeybatısındaki yedi köyde daha Haditha kentine doğru geri püskürtmeyi başardığı bildiriliyor.

El Bağdadi, Bağdat'ın 120 km batısında bulunuyor. El Bağdadi yakınlarındaki Ayn El Esad askeri üssünde Amerikan askerleri Irak askerlerine eğitim veriyor.