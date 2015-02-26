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Dünya

'IŞİD lideri Bağdadi öldürülmüş olabilir'

Koalisyon güçleri IŞİD hedeflerine hava saldırısı düzenledi

26 Şubat 2015 13:44

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'ın Suriye sınırında bulunan El Kaim kasabasındaki IŞİD hedeflerine düzenlediği hava saldırılarında örgütün üst düzey bazı komutanlarının öldürüldüğü iddia edildi.

El Arabiya'nın haberine göre; IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin bölgeye intikal halinde olduğunun bilinmesine karşın saldırılarda öldürüldüğü veya yaralanıp yaralanmadığı henüz net değil.

Bağdadi hakkında daha önce de öldürüldüğüne ilişkin iddialar ortaya atılmış, ancak Bağdadi bir video yayınlayarak hayatta olduğunu duyurmuştu.

Saldırıların net istihbari bilgilere dayanılarak IŞİD işgali altında bulunan beş bölgeye gerçekleştirildiğinin iddia edildiği haberde; 17 teröristin öldürüldüğü, 29'unun da yaralandığı belirtildi.

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