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Dünya

ABD kayıtlarına göre IŞİD lideri Bağdadi'nin mesleği ne?

Amerikan gözaltı kampı Bukka'da 10 ay tutulan Bağdadi için 'sivil tutuklu', mesleği için ise 'katip' ifadeleri kullanılmış

20 Şubat 2015 13:19

Irak'ta 2004 yılında Amerikan askerleri tarafından tutuklanan IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin geçmişte 'katip' olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Gizliliği kalkan ve Business Insider'ın bilgi edinme yasası çerçevesinde ulaştığı bir belgeye göre; Bağdadi'nin ismi kayıtlara gerçek adı olan Avad İbrahim El Badr olarak geçmiş.

Irak'ın güneyinde Amerikan gözaltı kampı Bukka'da 10 ay tutulan Bağdadi için 'sivil tutuklu', mesleği için ise 'katip' ifadeleri kullanılmış. 

Bu da hergün vahşice katliamlar yapan IŞİD liderinin o dönemde 'terörist' olarak görülmediğini ortaya koyuyor.

Daily Mail'de yer alan habere göre; 'evli' olarak geçtiği kayıtlarda, Bağdadi'nin en yakın akrabası amcası görünüyor. Fakat tüm akrabalarının isimleri belge üzerinde gizlenmiş. 

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