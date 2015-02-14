IŞİD, Irak'ta Bağdadi kentini ele geçirdi

IŞİD, Irak'ın batısında Anbar eyalatindeki Bağdadi kentini ele geçirdi. Kent merkezi bölgedeki ABD askerlerinin Irak ordusuna eğitim verdiği askeri üsse 8 kilometre mesafede bulunuyor.

Sekiz kilometrelik mesafe aynı zamanda IŞİD'e askeri üsse saldırı düzenleme menzili de sunuyor. Anbar Eyalet Meclisi Başkanı Sabah Kerhut, 1000'den fazla IŞİD üyesinin Bağdadi kentini ele geçirdiği söyledi. Kerhut, IŞİD'in bu bölgede bulunan üssü ele geçirmesini stratejik bir hamle olarak gördüğünü belirtti.



Al Jazeera'nin haberine göre, Irak Savunma Bakanı Halid Ubeydi, Bağdadi'nin IŞİD'in eline geçmesini 'başarısızlık' olarak niteledi.



Irak parlamentosunun güvenlik komitesindaki toplantı sonrası konuşan Ubeydi, bölgeye daha fazla asker sevk edeceklerini kaydetti.

Aralarında intihar bombacılarının da olduğu bir grup IŞİD üyesi, perşembe günü Anbar eyaletine bağlı Bağdadi kentinde yer alan ve Amerikan askerinin eğitim verdiği Ayn El Esad askeri üssüne saldırmıştı.

Amerikan Savunma Bakanlığı (Pentagon) da saldırganların 20-25 kişi civarında olduğunu açıkladı. Pentagon Sözcüsü Kirby, Bağdadi şehrinin kaybının IŞİD için ciddi bir kazanım olmadığını ve örgütün halen savunma pozisyonunda olduğunu savundu.

