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Dünya

Öldüğü iddia edilen IŞİD lideri Bağdadi ortaya çıktı: Cihat volkanlarını patlatın

ABD bombardımanında öldürüldüğü iddia edilen IŞİD lideri El Bağdadi'nin ses kaydı yayınlandı

13 Kasım 2014 21:07

ABD'nin düzenlediği hava operasyonunda ağır yaralandığı ve öldüğü iddia edilen IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen yeni bir ses kaydı yayınlandı.

Sol Haber Portalı'nda yer alan habere göre, Bağdadi olduğu iddia edilen kişi ses kaydında IŞİD militanlarına ve destekçilerine Suudi Arabistan'daki Şii nüfusa saldırmalarını söylüyor ve Suudi Arabistan'ı "Yılanın başı" olarak tanımlıyor. IŞİD'in Yemen, Mısıri Libya, Cezayir ve Suudi Arabistan'a kadar yayıldığını iddia eden Bağdadi destekçilerinden Yemen'deki Huti vatandaşlara da saldırmalarını istiyor.

ABD'nin saldırılarında başarısız olduğunu da iddia eden IŞİD lideri taraftarlarına "Her yerde cihadın volkanlarını patlatmalarını" istiyor.

 

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