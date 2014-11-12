'Bağdadi hava saldırısında iki kez yaralandı'

Musul'dan Rakka'ya giderken, konvoyu ABD savaş uçakları tarafından vurulan terör örgütü IŞİD'in lideri Ebubekir El Bağdadi'nin ağır yaralı olduğu ve Musul'da Hristiyan kökenli Yobert İbrahim tarafından tedavisinin sürdürüldüğü öğrenildi.

ABD'nin hava operasyonunda ağır yaralandığı belirtilen El Bağdadi'nin vurulduğu operasyon ise iddialara göre şöyle gerçekleşti: ABD uçaklarından atılan bir bomba sonucu Bağdadi'nin, sağ çene kemiği ile kürek kemiğine şarapnel parçası isabet etti. Araç konvoyu aniden durdu. IŞİD militanları Bağdadi'yi araçtan çıkararak konvoydan uzaklaştırmak istedi. Yaklaşık 10 dakika geçmeden ABD uçaklarından ikinci bir füze ateşlendi. Bu füzenin patlamasıyla Bağdadi, ilkinden daha ağır şekilde yaralandı.

Bağdadi'nin operasyonda ağır yaralandığı, önce Musul'daki Cumhuri Hastanesi'ne, ardından ise buradaki güvenlik riskleri nedeniyle yakındaki daha küçük bir hastane olan Algemhori Hastanesi'ne nakledildiği belirtildi.

Yeni Şafak'ın haberine göre, durumu ağır olan Bağdadi'nin dün itibariyle 17 Kasım Mahallesi'nde bir yerde olduğu ileri sürülürken, mahallede yer alan 2 GSM operatörünün rolelerinin 'güvenlik' gerekçesi ile konuşmaya kapatıldığı kaydedildi.

Bağdadi iki kez vuruldu

ABD'nin hava operasyonunda ağır yaralandığı belirtilen El Bağdadi'nin vurulduğu operasyon ise iddialara göre şöyle gerçekleşti: ABD uçaklarından atılan bir bomba sonucu Bağdadi'nin, sağ çene kemiği ile kürek kemiğine şarapnel parçası isabet etti. Araç konvoyu aniden durdu. IŞİD militanları Bağdadi'yi araçtan çıkararak konvoydan uzaklaştırmak istedi. Yaklaşık 10 dakika geçmeden ABD uçaklarından ikinci bir füze ateşlendi. Bu füzenin patlamasıyla Bağdadi, ilkinden daha ağır şekilde yaralandı.

Bağdadi iki hastane değiştirdi

45 dakika boyunca alanda kalan Bağdadi ve diğer 9 IŞİD mensubu, ilk olarak Cumhuri Hastanesi'ne kaldırıldı. Bu hastanede yaklaşık 9 saatlik tedavinin ardından hastane binası üstünde dolaşmakta olan insansız hava araçlarından korkan IŞİD militanları, ilk müdahalenin yapıldığı Bağdadi ve 4 adamını, Musullu Hristiyan doktorların görev yaptığı Algemhori Hastanesi'ne taşıdı. Musul'u terk etmelerine izin verilmeyen Hristiyan doktorlar, Bağdadi'yi bu hastanede 18 saat boyunca tedavi etti.

Bağdadi direnişçilerin yoğun olduğu mahalleye götürüldü

10'ar dakika arayla ardı ardına gerçekleşen iki hava operasyonu sonrası ağır yaralanan Bağdadi, Algemhori Hastanesi'nin ardından, alınan bilgilere göre, direnişçilerin yoğun olarak bulunduğu 17 Kasım Mahallesi'ne götürüldü. İddiaya göre, Bağdadi'nin nakledilmesinde, kendisini öldürmekle görevlendirilen ABD askerlerinin Musul Barajı yakınlarına kadar geldikleri haberi etkili oldu. Tedavisi, götürüldüğü mahalledeki bilinmeyen bir noktada Hristiyan Yobert İbrahim tarafından sürdürülen Bağdadi'nin durumu ise kritik. Musullu kaynaklar, ağır yaralı IŞİD liderinin her an hayatını kaybedebileceğini belirtiyor.

Saldırıyı havadan izlediler

ABD'nin Ebubekir El Bağdadi'yi öldürmek için Bağdat'a özel bir ekip gönderdiğini belirten Iraklı güvenlik kaynakları, operasyonun zamanı ve şekli konusunda kendilerine herhangi bir bilgi iletilmediğini söyledi. ABD'nin 10'ar dakika arayla düzenlediği hava operasyonu sonunda Bağdadi'nin ağır yaralandığını bildiren kaynaklar, Bağdadi'nin IŞİD militanlarınca tahliye edilişinin tarafından tahliye edilişinin ABD'nin bölgedeki insansız hava araçları Predator'lar tarafından tespit edildiğini ancak koalisyon uçaklarının 3'üncü operasyonu neden yapmadıkları konusunda şaşırdıklarını ifade ettiler. Iraklı kaynaklar da Bağdadi'nin ağır yaralı olduğunu ancak kesin durumunun henüz netleşmediğini aktardı.

Yeni halifeyi seçiyorlar

IŞİD örgütünün önde gelen isimleri, sağlık durumu kritik durumdaki El Bağdadi'nin ölümü halinde yol haritası çizmek için cuma günü biraraya gelecek. 'Örgüt emirleri'nin, yeni halifenin kim olacağı ve örgütün stratejisi hakkındaki görüşlerini, güvenlik nedeniyle yazılı olarak da iletebilecekleri belirtiliyor. IŞİD'in halifeden sonraki en yetkili makamı olarak tanımlanan 12 kişilik merkez yönetim komitesi cuma günü toplanarak örgüte bir yön tayin edecek. İddialara göre Bağdadi, Musul'daki 17 Kasım Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir noktada ağır yaralı halde tutuluyor. Hristiyan doktor Yobert İbrahim tarafından tedavisi sürdürülen Ebubekir El Bağdadi'nin ölümü halinde IŞİD örgütünün akıbetinin ne olacağı merak konusu.