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Dünya
Deutsche Welle

IŞİD lideri Bağdadi'nin sağ kolu öldürüldü

İslam Devleti örgütünün lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin sağ kolunun öldürüldüğü ve örgütün Irak'ta 50 kişiyi kaçırdığı belirtildi

04 Eylül 2014 21:29

Bağdat'ta Iraklı yetkililerin verdiği bilgilere göre, IŞİD örgütünün lideri Ebu Bekir El Bağdadi'nin sadık adamlarından biri Kuzey Irak'ta düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü.

'Shafaq News' adlı haber portalının Irak Savunma Bakanlığı'ndan elde ettiği bilgilere dayandırdığı haberinde, öldürülen kişinin Bağdadi'nin sağ kolu Ebu Hacer El Suri olduğu belirtildi. Öldürülen kişinin önce El Bağdadi olduğu ileri sürülmüştü. Ancak bunun daha sonra yanlış bilgi olduğu ortaya çıktı. Musul kentine düzenlenen hava saldırısında, El Suri ile birlikte en az 50 IŞİD üyesinin daha öldürüldüğü kaydediliyor.

İslam Devleti örgütünün de Kerkük'ün batısındaki Tel Ali'deki bir köye saldırıp en az 50 kişiyi kaçırdığı ve bilinmeyen bir yere götürdüğü bildirildi. Kaçırma eyleminin, köy sakinlerinin örgüt bayrağını yakması üzerine intikam amaçlı düzenlendiği ifade ediliyor.

Birleşmiş Milletler de bölgede insani durumun kötüleştiği uyarısında bulundu. BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yaklaşık iki aydan uzun bir süre IŞİD kuşatmasında kalan Emirli'de acil insani yardıma ihtiyaç olduğunu açıkladı. UNICEF Emirli'de 3 bin çocuğun mahsur kaldığını, acil gıda, ilaç ve su ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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