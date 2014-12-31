IŞİD, Lübnan'dan Bağdadi'nin eski eşini istedi



Açıklama, Şeyh Vissam El Mesri tarafından yapıldı. Mesri, haftalardır IŞİD örgütü ve Nusra Cephesi tarafından rehin tutulan 25 Lübnanlı asker ve polisin serbest bırakılması için pazarlıklar yürütüyor.

Beyrut'ta açıklama yapan El Mesri, İslamcılardan kendisine bir yazı gönderildiğini belirtti. Yazıda, IŞİD örgütünün başındaki Ebu Bekir El Bağdadi'nin eski eşinin de aralarında bulunduğu Müslüman kadın tutukluların serbest bırakılmaması durumunda, Lübnanlı rehinelerin öldürülmeye devam edileceğinin yazıldığı belirtilidi.

El Mesri, İslamcıların serbest bırakılması talep edilen kadınların arasında Bağdadi'nin eski eşi Saja El Dulaimi ve El Nusra Cephesi'nin üst düzey komutanlarından Ola Şarkas'ın eşinin de yer aldığını belirtti.

Lübnan hükümet birlikleri Ağustos ayında Suriye sınırından girmeye çalışan IŞİD ve Nusra Cephesi militanlarıyla çatışmalara girmişti. Çatışmalarda, İslamcılar 30 Lübnan asker ve polisini rehin almışlardı. Rehinelerden dördü öldürülürken, bir rehinenin de yaraları nedeniyle öldüğü bildiriliyor.