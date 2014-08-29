Hüseyin Çelik: Keşke Hayati Yazıcı kabinede olsaydı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Hüseyin Çelik, yeni Bakanlar Kurulu'na ilişkin olarak, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı'nın kabine dışında kalmasını şaşırdığını belirterek, "Keşke Hayati Bey kabinede olsaydı, hükümetin süvari kaptanıydı" sözleriyle değerlendirdi.

Ntvmsnbc'nin haberine göre, Bakanlar Kurulu'na yeni katılan ve kabineden ayrılan üyeleri değerlendiren Hüseyin Çelik şunları söyledi:

'Beşir Atalay insanların sinir uçlarına nasıl dokunulur bunu çok iyi bilir'

Beşir hocamız da neredeyse hiç değişmeden bakanlık yapan arkadaşlarımızdan bir tanesiydi. Bundan sonra da biz Beşir hocanın ilim bilgisinden, malum siyasete girerken ANAP'ın başındaydı, vatandaşın nabzının nasıl tutulacağını bilen, insanların sinir uçlarına nasıl dokunulur bunu çok iyi bilen, onun tecrübelerinden partinin en üst düzeyinden yararlanacağını düşünüyorum. Beşir Atalay bey MKYK üyesidir. Ancak ille de birinin partide hizmet edebilmesi için, belli danışma gruplarında yer alması için, ille de genel başkan yardımcısı olması gerekmiyor.

'Hiçbir göreve talip olmadım'

Ben siyasi hayatım boyunca şunu gördüm, insanlar bir şeyin peşinde koşarsa bu itici gelir. Ben hiçbir göreve talip olmadım. Sizde bir cevher varsa, bunun takdir edilmesi gerekiyor. Rahmetlinin bir sözü var, gençlerle başbaşa diye bir kitap var. Diyor ki "yeterki sen herkesin aradığı cevher ol, yerde kalmazsın" Dolayısıyla Emrullah bey siyasette uzun yılları olan bir arkadaşımız. Bir devlet tecrübesi oldu. TİKA ona bağlıydı. Dış Türkler ve Akraba Toplulukları ona bağlıydı. Buralarda onun da ciddi tecrübeleri oldu.

'Beşir Atalay'ın yürüttüğü görevleri Yalçın Akdoğan yürütecek gibi görünüyor'

Ben tabii ki Başbakan Yardımcısı, iki değerli arkadaşımız geldi, Akdoğan ve Kurtulmuş. Sayın Başbakan görev dağılımını yaparken neyi takdir eder bilemem, Beşir Atalay'ın yürüttüğü görevleri Yalçın Akdoğan yürütecek gibi görünüyor.

'Emrullah İşler'den boşalan görevler Numan Kurtulmuş'a verilir gibi'

Emrullah Bey'in görevini Numan Kurtulmuş yürütecek gibi görünüyor. TİKA bizim yabana atmayacağımız bir şey. İtibar unsurlarından birisidir. TİKA'nın çok büyük hizmetleri oldu.

Büyük ihtimalle Emrullah İşler'den boşalan görevler Numan Kurtulmuş'a verilir gibi geliyor bana. Ama Başbakan'ın takdiridir.

'Yalçın Akdoğan, Kürt meselesinin arka planını bilen arkadaşlardan birisi'

Yalçın Akdoğan bir akademisyen aynı zamanda. Kürt meselesinin arka planını bilen arkadaşlardan birisi. Çözüm sürecinde de Yalçın bey meselenin ortasında olan arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Beşir Atalay, Yalçın Akdoğan, Efkan Ala, Sadullah Bey, Bekir Bey, MİT Müsteşarı vesaire, bir heyet tarafından hep yürütüldü. Ben Yalçın Bey'in meseleye vakıf olduğuna inanıyorum. Ciddi bir müktesebata sahip olduğuna inanıyorum.

'Hakan Fidan'ın orada kalması takdir edildi'

Hep Hakan Bey'in adı geçiyordu, sayın Hakan Fidan da MİT Müsteşarı olarak çok önemli görevler üstlenmiş bir arkadaşımızdır. Bu sonuçlanıncaya kadar Hakan Fidan'ın orada kalması takdir edildi. Volkan Bey zaten malum diplomat arkadaşlarımızdandır.



O dünyadan geldi, o jargona hakim olan, bizatihi işin içinde olan bir arkadaşımızdı. Ben Volkan Bey'in de hem diplomat tecrübesini, buraya taşıyacağına ve çok iyi bir AB Bakanı olacağına inanıyorum."