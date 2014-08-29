Davutoğlu 62. Hükümeti açıkladı, işte yeni kabinenin tam listesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 62. Hükümet'in Bakanlar Kurulu’nu açıkladı.

Yeni kabinede, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı oldu. AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin Dışişleri Bakanı olacağını yazdığı MİT Müsteşarı Hakan Fidan yeni kabinede yer almadı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı nedeniyle yeni kabinede yer alıp yer almayacağı merak edilen Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan yerlerini korurken, Erdoğan’ın eski Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beşir Atalay ve Emrullah İşler yerine getirilerek yeni Başbakan yardımcıları oldu. Kurtulmuş, 2012'de HAS Parti'den AKP'ye geçtikten sonra Ekonomiden Sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.

Diplomat kökenli ve eski TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olan Volkan Bozkır, Çavuşoğlu’nun yerine AB Bakanı ve Başmüzakereci olurken, 61. Hükümet'te Gümrük ve Ticaret Bakanlığını üstlenen Hayati Yazıcı yerine Nuretin Canikli getirildi. Canikli, yeni kabineye katılmadan önce AKP Grup Başkanvekili görevini yürütüyordu.

Yeni hükümette yerini koruyup korumayacağı merak edilen isimlerden birisi de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ti. Şimşek yeni Bakanlar Kurulu’nda Maliye Bakanı olarak görevine devam edecek.

301 maden işçisinin hayatına mal olan Soma faciasından sorumlu tutulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da görevlerini koruyanlar listesinde yer aldı.

Böylece yeni kabinede iki Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, AB Bakanı ve Başmüzakereci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı değişmiş oldu. Bir önceki kabinede kalan diğer bakanlar ise yerlerini korumuş oldu.

Kimler gitti?

Beşir Atalay (Çözüm sürecini yürüten en aktif hükümet üyelerinden, eski Başbakan Yardımcısı)

Emrullah İşler (7 ay önce 61. Hükümet'te görevlendirilen ve AKP tarihinin en kısa bakanlığını yaşayan eski Başbakan Yardımcısı)

İşler'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine getirilebileceği belirttiliyor.

Hayati Yazıcı (61. Hükümet'in eski Gümrük ve Ticaret Bakanı)

Kimler geldi?

Numan Kurtulmuş (Başbakan Yardımcısı)

Yalçın Akdoğan (Başbakan Yardımcısı)

Volkan Bozkır (AB Bakanı ve Başmüzakereci)

Çavuşoğlu'nun görevi değişti

Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yerine yeni Dışişleri Bakanı oldu.

Yerini koruyan bakanlar

Başbakan Yardımcısı: Bülent Arınç

Başbakan Yardımcısı: Ali Babacan

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Ayşenur İslam

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı: İdris Güllüce

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehdi Eker

İçişleri Bakanı: Efkan Ala

Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı: Ömer Çelik

Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı

Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Lütfi Elvan

İşte yeni Bakanlar Kurulu'nun tam listesi

62. hükümetin Bakanlar Kurulu şöyle:

Başbakan: Ahmet Davutoğlu

Başbakan Yardımcısı: Bülent Arınç

Başbakan Yardımcısı: Ali Babacan

Başbakan Yardımcısı: Yalçın Akdoğan

Başbakan Yardımcısı: Numan Kurtulmuş

Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Ayşenur İslam

Avrupa Birliği Bakanı: Volkan Bozkır

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik

Çevre ve Şehircilik Bakanı: İdris Güllüce

Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu

Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız

Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehdi Eker

Gümrük ve Ticaret Bakanı: Nuretin Canikli

İçişleri Bakanı: Efkan Ala

Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz

Kültür ve Turizm Bakanı: Ömer Çelik

Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek

Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı

Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz

Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu

Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Lütfi Elvan