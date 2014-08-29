Davutoğlu 62. Hükümeti açıkladı, işte yeni kabinenin tam listesi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 12. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın onayladığı 62. Hükümet'in Bakanlar Kurulu’nu açıkladı.
Yeni kabinede, eski AB Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanı oldu. AKP'ye yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi'nin Dışişleri Bakanı olacağını yazdığı MİT Müsteşarı Hakan Fidan yeni kabinede yer almadı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e yakınlığı nedeniyle yeni kabinede yer alıp yer almayacağı merak edilen Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Ali Babacan yerlerini korurken, Erdoğan’ın eski Siyasi Başdanışmanı Yalçın Akdoğan ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Beşir Atalay ve Emrullah İşler yerine getirilerek yeni Başbakan yardımcıları oldu. Kurtulmuş, 2012'de HAS Parti'den AKP'ye geçtikten sonra Ekonomiden Sorumlu AKP Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilmişti.
Diplomat kökenli ve eski TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı olan Volkan Bozkır, Çavuşoğlu’nun yerine AB Bakanı ve Başmüzakereci olurken, 61. Hükümet'te Gümrük ve Ticaret Bakanlığını üstlenen Hayati Yazıcı yerine Nuretin Canikli getirildi. Canikli, yeni kabineye katılmadan önce AKP Grup Başkanvekili görevini yürütüyordu.
Yeni hükümette yerini koruyup korumayacağı merak edilen isimlerden birisi de Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ti. Şimşek yeni Bakanlar Kurulu’nda Maliye Bakanı olarak görevine devam edecek.
301 maden işçisinin hayatına mal olan Soma faciasından sorumlu tutulan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da görevlerini koruyanlar listesinde yer aldı.
Böylece yeni kabinede iki Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı, AB Bakanı ve Başmüzakereci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı değişmiş oldu. Bir önceki kabinede kalan diğer bakanlar ise yerlerini korumuş oldu.
Kimler gitti?
Beşir Atalay (Çözüm sürecini yürüten en aktif hükümet üyelerinden, eski Başbakan Yardımcısı)
Emrullah İşler (7 ay önce 61. Hükümet'te görevlendirilen ve AKP tarihinin en kısa bakanlığını yaşayan eski Başbakan Yardımcısı)
İşler'in, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği görevine getirilebileceği belirttiliyor.
Hayati Yazıcı (61. Hükümet'in eski Gümrük ve Ticaret Bakanı)
Kimler geldi?
Numan Kurtulmuş (Başbakan Yardımcısı)
Yalçın Akdoğan (Başbakan Yardımcısı)
Volkan Bozkır (AB Bakanı ve Başmüzakereci)
Çavuşoğlu'nun görevi değişti
Eski Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yerine yeni Dışişleri Bakanı oldu.
Yerini koruyan bakanlar
Başbakan Yardımcısı: Bülent Arınç
Başbakan Yardımcısı: Ali Babacan
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Ayşenur İslam
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı: İdris Güllüce
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekçi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehdi Eker
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı: Ömer Çelik
Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı
Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Lütfi Elvan
İşte yeni Bakanlar Kurulu'nun tam listesi
62. hükümetin Bakanlar Kurulu şöyle:
Başbakan: Ahmet Davutoğlu
Başbakan Yardımcısı: Bülent Arınç
Başbakan Yardımcısı: Ali Babacan
Başbakan Yardımcısı: Yalçın Akdoğan
Başbakan Yardımcısı: Numan Kurtulmuş
Adalet Bakanı: Bekir Bozdağ
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı: Ayşenur İslam
Avrupa Birliği Bakanı: Volkan Bozkır
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Fikri Işık
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Faruk Çelik
Çevre ve Şehircilik Bakanı: İdris Güllüce
Dışişleri Bakanı: Mevlüt Çavuşoğlu
Ekonomi Bakanı: Nihat Zeybekci
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Taner Yıldız
Gençlik ve Spor Bakanı: Akif Çağatay Kılıç
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı: Mehdi Eker
Gümrük ve Ticaret Bakanı: Nuretin Canikli
İçişleri Bakanı: Efkan Ala
Kalkınma Bakanı: Cevdet Yılmaz
Kültür ve Turizm Bakanı: Ömer Çelik
Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
Milli Eğitim Bakanı: Nabi Avcı
Milli Savunma Bakanı: İsmet Yılmaz
Orman ve Su İşleri Bakanı: Veysel Eroğlu
Sağlık Bakanı: Mehmet Müezzinoğlu
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı: Lütfi Elvan