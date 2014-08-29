Çözüm sürecinin bakanı Beşir Atalay da artık kabinede yok

Ahmet Davutoğlu’nun Başbakanlığı’nda kurulan yeni Hükümet’te çözüm süreci açısından kritik bir değişiklik yapıldı. Hükümetin 2009 yılından bu yana Kürt sorununun çözümü için başlattığı süreçlerin koordinasyonunu yürüten Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, kabinede yer almadı.

Al Jazeera’den Gonca Şenay, Beşir Atalay’ın Kürt sorununun çözümü sürecinde bugüne kadar üstlendiği rolü araştırdı.

Takvimler 2009 yılını gösterirken AKP Hükümeti, Türkiye tarihinin en iddialı adımlarından birini atacağını duyurdu. O günlerde adı Demokratik Açılımdan Kürt açılımına, Barış projesinden Milli Birlik ve Mutabakat Projesine kadar değişen ama özünde Kürt sorununun çözümünü amaçlayan projenin ilk adımları atıldı. O ilk adımları topluma anlatmak bir yana yapılan bazı toplantıları dahi toplumun bazı kesimlerinin kabullenmesi çok zordu. Ve Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığındaki Hükümette bu görev o dönem İçişleri Bakanlığı yapan Beşir Atalay’a verilmişti.

Polis Akademisi’nde Kürt çalıştayı düzenledi

Sorunun çözümü için çeşitli kurumlar kapalı kapılar ardında temaslarını sürdürürken, Atalay’ın ilk işi, “Kürt sorununun nasıl çözülmeli?” sorusuna yanıt aramak için sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin kapısını çalmak oldu. Bu görüşmeler ile birlikte Türkiye’de bazı tabular yıkılmaya başladı, toplumun her kesiminde konu her boyutuyla tartışılır hale geldi. Bu dönemde en çok tepki çeken toplantılardan biri Ankara’da Polis Akademisinde Atalay’ın başkanlığında bazı yazar ve akademisyenlerin bir araya geldiği toplantıydı. “Süreç kapsamında neler yapılmalı ve sorun nasıl çözülmeli?” başlıklarıyla iki ayrı oturumun düzenlendiği toplantı daha sonra CHP ve MHP’nin sert eleştirileriyle anılır oldu. MHP Genel Başkanı, toplantıya katılanları “12 kötü adam” olarak tanımladı ancak işe başlarken zaten göze alınan bu eleştiriler süreci sekteye uğratmadı, Atalay daha farklı adımlarla yoluna devam etti.

Habur’un mimarlarından biriydi

O dönemin ve aradan geçen 5 yıla rağmen hala en çok eleştirilen olayı olan “Habur” sürecinin mimarlarından biri de Beşir Atalay’dı. Kandil ve Mahmur kamplarından 34 kişinin Türkiye’ye girişi planlanırken Atalay, sürecin her adımında o dönem Demokratik Toplum Partisi(DTP) mensupları olan Kürt siyasi hareketinin temsilcileriyle yoğun temas halindeydi. Habur’a dair o günlerde gizli tutulan ve en önemli adım olarak nitelendirilen görüşmeye ev sahipliği yaptı. Ankara’da Atatürk Orman Çiftliğinde DTP’li Ahmet Türk ve Sırrı Sakık ile saatler boyunca Habur’da yaşanabilecekleri tartıştı, “şov yapılmasının önüne geçin” telkininde bulundu. PKK’lıların ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmasına kadar geçen tüm aşamalarda da Ahmet Türk ile iletişimini koparmadı. Sonrasında Habur’da yaşananlar 2009 yılında başlayan süreci sekteye uğrattı ama Atalay sorunun çözümünden, koordinasyondan sorumlu isim olarak çalışmalarına devam etti.

DTP’nin kapatılmasından sonra partililer istifayı tartışırken devreye giren isimlerden biri de yine Beşir Atalay’dı. Atalay’ın istifadan vazgeçilmesi yönünde çabaları olduğunu Ahmet Türk, kamuoyuna açıklayan isimdi.

Süreci topluma anlatan isim oldu

2009 yılından sonra Kürt sorunun çözümü için geçilen en kritik aşamalarda, PKK’nın Reşadiye baskını, Silvan saldırısı gibi aşamalarda da Tayyip Erdoğan kadar sürecin kararlılıkla devam edeceği mesajlarını ısrarla vermeye devam etti. Öyle de oldu. Hükümet Çözüm Süreci adıyla açılıma devam ederken artık Başbakan Yardımcısıydı ve yine sürecin koordinatör Bakan’ı konumundaydı.

2012 yılının son günlerinde açlık grevleri devam ederken Öcalan ile görüşmelerle başlayan yeni süreçte yine BDP’lilerle temas ve açılımın kamuoyuna anlatılması görevi Atalay’a verildi. Öcalan’ın 2013 Nevruz’unda okunan mektubundan yapılan yasal düzenlemelere kadar tamamının koordinasyonunu bizzat kendisi yaptı. Özellikle yerel seçimlerde belediye başkanı adayı olan Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in bakanlık görevini bırakmasının ardından tüm kesimlerle temas halinde kalma görevi daha çok O’na kaldı. Beşir Atalay, bugün Halkların Demokratik Partisi çatısı altında temsil edilen Kürt siyasi hareketi için, zaman zaman onlara yaptığı, “şiddetten arınamıyorlar. PKK’nın gölgesinden çıkamıyorlar” eleştirilerine rağmen, en kolay iletişim kurulabilen, kriz anlarında rahatlıkla ulaşılıp görüşülebilen, yapıcı bir isim.

Haberin tamamını okumak için tıklayınız

Kaynak: Al Jazeera