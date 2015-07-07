Hüseyin Çelik de 'dinsiz CHP' tartışmasına katıldı

AKP Genel Başkan Başdanışmanı Hüseyin Çelik, MHP'li Yusuf Halaçoğlu'nun, "Biz eğer Sayın Baykal’ı desteklemiş olsaydık, kamuoyunda şunlar yansıtılacaktı. Siz Baykal’ı seçtiniz, bir muhalif adı altında AKP’nin tabiriyle dinsiz bir partinin inançsız bir partinin adamını seçtiniz diye bize yükleneceklerdi" ifadeleri sonrasında başlayan tartışmaya, kişisel Twitter hesabından katıldı. Halaçoğlu'nun AKP'yle ilgili iddiasını yalanlayan Çelik, "Ak Parti hiçbir partiyi 'dinli' veya 'dinsiz' diye nitelemedi ve nitelemez" ifadelerini kullandı.

Halaçoğlu'nun, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Meclis Başkanlığı seçimleriyle ilgili değerlendirmeler üzerine yaptığı basın açıklamasındaki ifadelerini değerlendiren Hüseyin Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları söyledi: