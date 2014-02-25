Hüsamettin Cindoruk: Başbakan ve ailesinin yönettiği suç örgütü var

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, “Olan basit bir yolsuzluk durumu değildir. Başbakan ve ailesinin yönettiği bir suç örgütü var” dedi.

Merkez sağ siyasetin kıdemli isimlerinden olan ve siyaseten eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e yakınlığı ile bilinen Hüsamettin Cindoruk Meclis’e de seslenerek Erdoğan’ın dokunulmazlığının kaldırılabileceğini belirterek, kayıtların tertip olması ihtimaline karşı “tespit edilmesi için bir komisyon kurulmalıdır. Bu altından kolay kalkılabilecek değildir. Başbakan hakkında komisyon kurulmalıdır” dedi.

Hüsamettin Cindoruk’un Artı Bir televizyonu’nda yayımlanan Canlı Gaste programında yayımlanan açıklamasından satır başları şöyle:

“Bir ana muhalefet lideri kolay kolay böyle bir iddiayı ortaya koyamaz. Olan basit bir yolsuzluk durumu değildir. Bir Başbakan ve ailesinin yönettiği suç örgütü var.

Ama bugün yolsuzluk iddiası olan değil olan, Başbakan’ın yönettiği bir suç örgütü.Eğer kayıtlar tertipse Başbakan’a bunu ispat etmek zorundadır.

Eğer kayıtlar tertipse tespit edilmesi için bir komisyon kurulmalıdır. Bu altından kolay kalkılabilecek değildir. Başbakan hakkında komisyon kurulmalıdır.

Büyük projeleri onaylayan başbakanın bu projelerden menfaat elde ettiği ortaya çıkmıştır.

Bu durum parlamenter denetimin olmayışındandır.

Başbakanın dokunulmazlığı için gensoru verilebilir.

Bunun sorumlusu Ak Parti grubudur. Bakanlardır. Sayıştaydır.

Başbakan kendi hükümetin müsaamasından faydalanmıştır.

Şu anda iki iktidar var. Ak Parti’nin seçimle kazandığı meşru iktidar ve başbakanın görevini suiistimal ederek koruduğu muktedir iktidar var.”