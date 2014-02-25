T24 LogoT24 Logo
Gündem

Hüsamettin Cindoruk: Başbakan ve ailesinin yönettiği suç örgütü var

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk, 'ses kayıtlarının tertip olup olmadığının tespit edilmesi için bir komisyon kurulmalıdır' dedi

25 Şubat 2014 23:18

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk,Olan basit bir yolsuzluk durumu değildir. Başbakan ve ailesinin yönettiği bir suç örgütü var” dedi.

Merkez sağ siyasetin kıdemli isimlerinden olan ve siyaseten eski Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel’e yakınlığı ile bilinen Hüsamettin Cindoruk Meclis’e de seslenerek Erdoğan’ın dokunulmazlığının kaldırılabileceğini belirterek, kayıtların tertip olması ihtimaline karşı “tespit edilmesi için bir komisyon kurulmalıdır. Bu altından kolay kalkılabilecek değildir. Başbakan hakkında komisyon kurulmalıdır” dedi.

Hüsamettin Cindoruk’un Artı Bir televizyonu’nda yayımlanan Canlı Gaste programında yayımlanan açıklamasından satır başları şöyle:

 

“Bir ana muhalefet lideri kolay kolay böyle bir iddiayı ortaya koyamaz. Olan basit bir yolsuzluk durumu değildir. Bir Başbakan ve ailesinin yönettiği suç örgütü var.

Ama bugün yolsuzluk iddiası olan değil olan, Başbakan’ın yönettiği bir suç örgütü.Eğer kayıtlar tertipse Başbakan’a bunu ispat etmek zorundadır.

Eğer kayıtlar tertipse tespit edilmesi için bir komisyon kurulmalıdır. Bu altından kolay kalkılabilecek değildir. Başbakan hakkında komisyon kurulmalıdır.

Büyük projeleri onaylayan başbakanın bu projelerden menfaat elde ettiği ortaya çıkmıştır.

Bu durum parlamenter denetimin olmayışındandır.

Başbakanın dokunulmazlığı için gensoru verilebilir.

Bunun sorumlusu Ak Parti grubudur. Bakanlardır. Sayıştaydır.

Başbakan kendi hükümetin müsaamasından faydalanmıştır.

Şu anda iki iktidar var. Ak Parti’nin seçimle kazandığı meşru iktidar ve başbakanın görevini suiistimal ederek koruduğu muktedir iktidar var.”

ETİKETLER

hüsamettin cindorukyolsuzluksuç örgütü

İlgili Haberler

İşte Başbakan ve oğluna ait olduğu ileri sürülen ses kaydının tam metni

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, grup toplantısında Başbakan'ın yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık'ta oğluyla yaptığı öne sürülen ses kaydını dinletti

Demirtaş'tan Erdoğan'a: Hata yaptın; giderken ülkeyi kaosa sürükleme

BDP lideri Demirtaş: Ses kaydının Başbakan ve oğluna ait olup olmadığının belirlenmesi 20 dakika sürer. Kendinize güveniyorsanız ses örneklerinizi verin

Baykal'dan Erdoğan'a 'kaset' çağrısı: Elindekini kanıtla ve delilleri açıkla

Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği 'Baykal'a yapılan kaset komplosu paralel yapının işi' sözlerine Deniz Baykal 'Başbakan'dan kanıt ve belge bekliyorum' sözleriyle yanıt verdi

'Telefon konuşmaları doğruysa, Erdoğan o koltukta bir saniye oturmamalı'

Devlet Bahçeli: Türkiye çok kritik bir dönemde. Türkiye’nin temel sorunlarından biri açlıktır, adaletsizliktir, ahlaksızlıktır, yolsuzluktur, yozlaşmadır. Bu 11 yıllık AKP’nin fotoğrafıdır

Faik Işık, fikrini değiştirdi, Bilal Erdoğan'dan para aldığını reddetti

Başbakan ile Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kaydında ismi geçen Faik Işık, dün Bilal Erdoğan'dan 1 milyon lira aldığını doğrularken ikinci konuşmada bunu reddetti

CHP, Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını kesen Meclis TV ile ilgili TBMM Başkanlığı'na başvurdu

CHP'li Melda Onur 'Meclis Tv’nin canlı yayınında yaşanan bu kesinti kim tarafından gerçekleştirilmiştir ve bu konuda bir talimat alınmış mıdır?' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24