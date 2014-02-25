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Baykal'dan Erdoğan'a 'kaset' çağrısı: Elindekini kanıtla ve delilleri açıkla

Başbakan Erdoğan'ın grup toplantısında söylediği 'Baykal'a yapılan kaset komplosu paralel yapının işi' sözlerine Deniz Baykal 'Başbakan'dan kanıt ve belge bekliyorum' sözleriyle yanıt verdi

25 Şubat 2014 16:28

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, yasadışı dinlemeler ve internete sızdırılan ses kayıtları konusunda kendisini ses çıkarmamakla eleştiren Başbakan Erdoğan'a yanıt verdi. Baykal, "Başbakan'ın elindeki kanıt ve delilleri açıklamasını bekliyorum. Ben zaten siyasi duruşumu genel başkanlıktan ayrılırken ifade etmiştim" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , bugünkü grup toplantısında CHP eski lideri Deniz Baykal’ın parti başkanlığını bırakmasına neden olan kaset olayıyla ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Kaset olayının ‘paralel yapının işi’ olduğunu söyleyen Erdoğan, CHP ve Baykal’a da çağrı yaparak “CHP’ye de sesleniyorum. Senin genel başkanıyla ilgili bu ahlaki görüntüleri verenler de bunlar. Daha ne kadar bekleyeceksiniz? Sayın Baykal sana da sesleniyorum. Hala sen daha neyi bekleyeceksin?” dedi.

Başbakan’ın bu sözlerine Deniz Baykal’dan jet yanıt geldi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal Başbakan'ın "neden sessiz kalıyorsun?" sözlerine yanıt olarak "Başbakan'dan kanıt ve belge bekliyorum. Ben zaten Bu konudaki duruşumu ayrılırken belirtmiştim" dedi.

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