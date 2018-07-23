Hürriyet'in Berberoğlu sessizliğini Taha Akyol bozdu

CHP milletvekiliyken ‘MİT TIR’ları davası’ kapsamında tutuklanan, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 13 aydır tutuklu bulunan Enis Berberoğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin ‘dokunulmazlık nedeniyle davayı durdurma başvurusu’nu reddetmesinin ardından mahkemelerde savunma hakkını kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldı.

5 yıla yakın yöneticiliğini yaptığı, uzun yıllar çalıştığı Hürriyet gazetesinin köşe yazarları, Berberoğlu’nun bu kararının ardından yayımlanan yazılarında eski Hürriyet yayın müdürünün adını dahi anmamışlardı.

TIKLAYIN - Ankara temsilcisi, yayın yönetmeni ve yazarıydı; Hürriyet köşelerinde Berberoğlu sessizliği

Gazetenin bugünkü nüshasında (23 Temmuz 2018) ‘Berberoğlu sessizliği’ni Taha Akyol bozdu.

Gazeteciliğin yanı sıra hukuk geçmişi de bulunan Akyol, Yargıtay’ın kararının hukuki düzlemde hangi noktada bulunduğunu anlattığı yazısında Berberoğlu’nun er geç tahliye edileceğini, yargılandığı davadan da beraat kararı çıkacağını dile getirdi ve ekledi: “Dilerim Anayasa Mahkemesi yolu yeterli olur, AİHM’e gerek kalmaz.”

'Darbeye teşebbüs suçundan’ ömür boyu hapse çarptırılan bütün gazeteciler için...

Hürriyet yazarı, bu öngörüsünün yalnızca Berberoğlu için değil, ‘darbeye teşebbüs suçundan’ ömür boyu hapse çarptırılan ve yargılamaları devam eden bütün gazeteciler için geçerli olduğunu da söyledi: “En geç AİHM kararıyla bu suçtan beraat edecekler ve tahliye edileceklerdir; inşallah oraya kadar uzamaz.”

Hürriyet’te bugün, Akyol dışında 12 yazarın daha imzalı köşe yazıları yayımlandı. Bu 12 yazıda da Berberoğlu meselesine değinilmedi. Bir kısmı Berberoğlu'yla birlikte mesai arkadaşlığı yapan Hürriyet yazarları, dünkü köşelerinde de CHP milletvekilinin durumuna değinmemişti.

Akyol’un “Enis Berberoğlu neden tutuklu?” başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

“Enis Berberoğlu tekrar milletvekili seçildi, tekrar dokunulmazlık kazandı, serbest bırakılıp yemin ederek yasama görevine başlaması gerekmez mi?

Ben bir hukukçu olarak böyle düşünüyordum, böyle yazmıştım. (4 Temmuz)

Fakat Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Enis Berberoğlu’nun dokunulmazlığının Anayasa’ya konulan bir geçici madde ile kaldırıldığını belirterek yeniden milletvekili seçilmekle dokunulmazlık kazanamayacağına, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

16. Ceza Dairesi ‘sempatizanlara örgüt üyesi gibi ceza verilemez’ tarzındaki kararlarıyla bu dönemde hukukun yüzünü ağartmış bir Yargıtay dairesidir. Böyle bir karar beklemiyordum doğrusu.

Şimdi çok sadeleştirerek olaya bakalım.

Hukukta bir kaide vardır: Bir ‘özel hüküm’, farklı bir ‘genel hüküm’le çelişiyorsa özel hüküm uygulanır. Diyelim ki, engelli çocukları miras almada ödüllendiren bir kanun çıktı. Medeni Kanun’un genel miras hükümleri uygulanmaz, engelliler için bu özel kanun uygulanır.

16. Ceza Dairesi’ne göre, belirli suçlarda milletvekillerinin dokunulmazlıklarını toptan kaldıran ‘geçici 20. madde’, böyle bir özel hükümdür.

Anayasa’nın 83/4. Maddesi, yani tekrar milletvekili seçilen kişinin tekrar dokunulmazlık kazanacağını (ve tahliye edilmesi gerekeceğini) belirten hükmü ise ‘genel hüküm’dür.

Berberoğlu hakkında ‘özel hüküm’ uygulanır, 83/4. Madde uygulanmaz, yeniden seçilmekte yeniden dokunulmazlık kazanmaz, tutukluluk halinin devamına..."

Taha Akyol'un yazısının tam metnine şuradan ulaşabilirsiniz.