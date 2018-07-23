Enis Berberoğlu'nun eşi: CHP'nin AYM ve Yargıtay önünde eylem yapmasını beklerdim;ben yapacağım

CHP'nin tutuklu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun eşi Oya Berberoğlu, "CHP'den daha fazla olay yaratacak, ses getirecek eylemler beklemiştik. Onların yerinde olsam Yargıtay önünde eylem yapar, AYM önünde eylem yapardım. Ama ben yapacağım" dedi.

CHP milletvekiliyken ‘MİT TIRları davası’ kapsamında tutuklanan, 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan ve 406 gündür tutuklu bulunan Enis Berberoğlu için son tahliye talebi de reddedilince 'mahkemelerde savunma hakkını kullanmama' ve 'dışarıyla haberleşmeyi kesme' kararı aldı. Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan ve CHP'nin Berberoğlu'nun tutukluluk sürecindeki tutumunu eleştiren Oya Berberoğlu, “Yargıdan adil karar çıkmazsa AYM ve Yargıtay önünde eylem yapacağım. AİHM’e kadar gideceğim” ifadesini kullandı.

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Enis, hiçbir zaman açlık grevi düşünmedi

Oya Berberoğlu, eşinin eylem yapma kararını 15 gün önce öğrendiğini ve kararına saygı duyduğunu belirtti. Enis Berberoğlu'nun açlık grevi düşünmediğini kaydeden Berberoğlu şunları söyledi:" Her cuma günü eşimle görüşe gidiyorum. Ayda bir kez açık, üç kez de cam arkasından telefonla, yani kapalı görüş yapıyoruz. Geçtiğimiz cuma günü de kapalı görüş yaptık. Yani telefonla konuştuk. Görüşten çıkınca Yargıtay'ın tutukluluğun devamına karar verdiğini, kızımın telefonuyla öğrendim. Benden sonra görüşe CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer gelmişti. Enis, eylem yapacağını Utku Bey'e de söylemiş ve açıklamasını ona yazdırmış. Eşimin eylem yapma kararını 15 gün önce öğrendiğimde, kendisinin kararına saygı duyduğumu ve sonuna kadar da destekleyeceğimi söyledim. Şunu söyleyeyim Enis, hiçbir zaman açlık grevi düşünmedi. Açlık grevini ben de asla desteklemem."

Avukatımız, bir üst mahkemeye başvurup itiraz edecek

Yargıtay'ın, anayasayı ayaklar altına aldığını belirten Berberoğlu, "Enis Berberoğlu'nun yeniden milletvekili seçilip dokunulmazlığı kazanmasıyla serbest bırakılması için avukatımız Yargıtay'a başvurmuştu. 25 gün dosya bekletildi. Mahkemelerin adli tatile girileceği gün karar verildi. Kararın o gün çıkacağını tahmin ediyordum. Yargıtay'ın, anayasayı ayaklar altına almayacağını da düşünüyordum ama aldılar. Bu hafta avukatımız, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin kararına, bir üst mahkeme olan 17. Daire'ye başvurup itiraz edecek. O daireden davayla ilgili nasıl bir karar çıkacağını hiç tahmin edemiyorum." diye konuştu.

Sonuç çıkmazsa çare AİHM'e başvurmaktır

Anayasa Mahkemesi'ne başvurup sonuç bekleyeceklerini belirten Oya Berberoğlu, Sonuç alamadıkları takdirde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuracaklarını söyledi. Berberoğlu konuşmasını şu şekilde sürdürdü : "Biz kendimizi her olasılığa hazırladık. Hukuki süreçte tek yolumuz kalıyor Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurup sonuç beklemek. Buradan da bir sonuç çıkmazsa artık çare, iç hukuk yolları tükeneceği için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvurmaktır. Ben ne 17. Dairenin, ne de AYM'ye yapacağımız başvurunun sonucunu beklerim. 2,5 yıldır bekliyorum, daha fazla beklemeyeceğim. Ben de önümüzdeki günlerde Yargıtay'ın önüne gidip nöbet tutarım, konuşurum. Bireysel olarak bunu yapmaya karar verdim. Enis'e de eylem yapacağımı söyledim. Başvuru yapıldıktan sonra ne Enis'i ne de avukatları dinleyeceğim. Eylem yapacağım o kadar. Çünkü yeterince bekledim, artık yeter. Gazeteci olarak birçok insanın davalarını yıllarca izledim. 15 Temmuz'u da çok sıcak yaşadım, insanlarımızın şehit edilmesine kahroldum. Bu süreçte kendi başımıza gelenler için de kahroluyorum."

AYM önünde eylem yapacağım

Konuşmasında ‘Adalet Yürüyüşü'ne değinen Berberoğlu, yürüyüş sonrasında CHP'den ses getirecek eylemler beklediklerini ifade etti. Berberoğlu, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan İstanbul'a ‘Adalet Yürüyüşü' yaptı. Bu tarihi bir olaydı. Sağ olsun. Bu yürüyüş sadece Enis için yapılan bir yürüyüş değildi. Bu hepimizin adaleti ve hukuk arayışı içindi. Ama sonrasında CHP'den daha fazla olay yaratacak, ses getirecek eylemler beklemiştik. CHP'de şu anda kurultay talepleri var. Yine de ellerinden geleni yapıyorlar. Açıklamalarıyla yardımcı olmaya çalıyorlar ve yaşanan sürece üzülüyorlar. Onların yerinde olsam Yargıtay önünde eylem yapar, AYM önünde eylem yapardım. Ama ben yapacağım."