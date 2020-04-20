Hürriyet yazarı “Sağlıkçılar bize yük oldular” diyen  Zonguldak Valisi’ne  sordu: Koronavirüs nedeniyle ölen doktorun ölüm ilanının altına ne yazalım?

Hürriyet gazetesi yazarı Fatih Çekirge, “Sağlıkçılar bize yük oldular” diyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş'a bugünkü köşesinde tepki gösterdi. Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşamını yitiren aile hekimi Yavuz Kalaycı'nın ölüm ilanını paylaşan Çekirge, Zonguldak Valisi'ne, "Koronavirüs nedeniyle ölen doktorun ölüm ilanının altına ne yazalım?" diye sordu.

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Çekirge, "Sevgili doktor arkadaşım Ayşe Baturalp gönderdi bu fotoğrafı. Değerli bir doktoru hastalarını tedavi ederken kaybettik. Yavuz Kalaycı... Belki siyasi iradeye yakın olunca vali olunabiliyor ama...Doktor olunamıyor işte... Dr. Baturalp çok değerli bir göğüs hastalıkları uzmanıdır.Astım dahil ciğerle ilgili hastalıkları çok iyi anlar ve teşhis eder. Bir de ilginç bir yönü vardır. Tıp biliminin ötesinde, tedavi ettiği insanların ciğer filmini başka türlü de çeker. Allah vergisi işte... İnsanın ciğerinin kaç para ettiğini de anlar..." ifadesini kullandı.

Çekirge, "Ama kaç para ederse etsin, Hipokrat yemini ve vicdanı yüzünden 5 para etmezleri bile tedavi eder. Umarım sağlık çalışanlarımıza kalpten bir özür dilersiniz... Saygılarımla sayın valim..." ifadesini kullandı.

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