Aile hekimi Yavuz Kalaycı Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İstanbul Tabip Odası, Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimliği yapan Yavuz Kalaycı’nın yeni tip Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdini açıkladı.

Tabip Odası’nın paylaşımında, “Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1988 mezunlarından, Eyüpsultan Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimliği yapan meslektaşımız Dr. Yavuz Kalaycı’yı Covid-19 nedeniyle kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz. Değerli meslektaşımızın ailesi başta olmak üzere yakınlarının derin acısını paylaşıyor, tüm hekim camiasına başsağlığı diliyoruz” denildi.