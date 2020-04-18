Zonguldak Valisi Bektaş, kentin salgın faturasını sağlıkçılara kesti: Sağlıkçılar bizim faturamızı ağırlaştırdı, kendilerini korumadılar

Zonguldak'a giriş çıkış sınırlandırılmaları uzatılmasının ardında bir basın toplantısı düzenleyen Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, kentteki son duruma ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Toplantıda vaka sayısnın 567 olduğunu söyleyen Bektaş, bunların içinde 137 kişinin sağlıkçı olduğunu belirterek, sağlıkçıların kendilerini koruyamadığını ve kentin salgın 'faturasının' bu nedenle daha ağır olduğunu söyledi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 30 büyükşehir ile birlikte yasağın uygulandığı kent olan Zonguldak'ta, kentin salgınla mücadelesindeki son durumu paylaşmak üzere basın toplantısı düzenleyen Vali Erdoğan Bektaş, yeni tip Koronavirüs(Covid-19) vaka sayısında sağlıkçı sayısının yüksek olduğunu söyledi. "Sağlıkçılarımız kendilerini korumadılar. Başta bu tarafa herkes üzerinde duruyor. Sağlıkçılarımız hastalarla diyaloglarla kendilerini korudular ancak birbirleriyle diyaloglarda kendilerini korumadılar. Bu konuda da bugün en yüksek perdeden bütün yetkili arkadaşlarımız olarak uyardık. Bu bizim faturamızı ağırlaştıran bir olay oldu" diyen Bektaş, sağlıkçıların kente salgın konusunda yük olduğunu söyledi.

Bektaş, "Normalde sağlıkçılarımızın bize getirdiği yük olmasaydı belki de biz bugün geri dönüşü konuşuyor olacaktık. Sağlıkçılarımızı biz misafirhanede misafir ettik. Devletimiz oturdu düşündü onlardan ücret de almadı. Tesisleri sağlamaya çalıştık ama orada kendi aralarındaki ilişkilerinde yeterince dikkatli olmadıkların için hem kendilerini hem bizi sıkıntıya soktular. Bundan sonra bunun durulacağını azalacağını artık herkesin bu işi öğrenmiş olduğunu varsayıyoruz. Sağlıkçılarımızı bizim kahramanlarımız ön cephede savaşanlarımız kendi hayatlarımı ortaya koyan insanlar" diye konuştu.

Bektaş'tan gelen tepkiler üzerine özür açıklaması

Gelen tepkiler üzerne Vali Bektaş, yaptığı açıklamasıyla amacının sağlık çalışanlarını üzmek olmadığını savunarak "Açık yüreklilikle özür diliyorum" dedi.

Vali Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

"17 Nisan tarihinde valilikte düzenlenen basın toplantısında ilimizle ilgili Pandemi konuları konuşulmuş, olayın geldiği aşama, alınması gerekli önlemler, yapılan çalışmalar, aksayan hususlar, olayın kökenleri ve etkenler konuşulmuş, kamuoyundaki tereddütler giderilmeye çalışılmıştır. Bu çerçevede sağlık çalışanlarımızın kendilerini koruyamamalarından kaynaklı husus da gündeme gelmiş bu konunun çözümü için de yapılacaklar açıklanmıştır. Konuşmanın basına yansımasıyla konuşmada sağlık çalışanlarımızı, kastı aşsa da üzecek, yanlış anlamaya uygun ifadelerin telaffuz edildiği ortaya çıkmıştır. Tabii ki konunun asıl sahibi sağlık camiasını üzmek gibi bir kasıt asla söz konusu değildir. Herseye rağmen bu sıkıntılı günlerde sağlık çalışanlarımızın üzülmesine sebep olmuşsak kendilerinden açık yüreklilikle özür diliyorum. Olağanüstü bir dönemden geçtiğimiz açıktır. İlimizin de bu tabloyu çok şiddetli yaşadığı ortadadır. Pandemide ülke geneli ölüm oranının, yoğun bakımdaki hasta sayısının üç katı rakamlarla ilimizde karşı karşıya kaldık. Buna rağmen bütün kamuyu seferber ederek, vatandaşımızı ciddi sınırlamalara zorlamışken, sayın Sağlık Bakanımızın açık beyanına da yansıdığı şekliyle izolasyonda % 99’uk bir başarıyı yakalayarak tabloyu nerdeyse olumluya döndürmüşken, sağlık çalışanlarımızın özellikle son dönemde kendilerini koruyamamaları nedeniyle, tabloda istenen iyileşmenin sağlanamaması ile yaşanan hayal kırıklığı maalesef sözlerimize yansımıştır.

Konunu bu çerçevede değerlendirilmesini ilgililerden bekliyor, bu mücadeleyi sırtlayan başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere bütün kamu görevlisi arkadaşlarıma ve STK temsilcilerimize, basın mensuplarımıza, yoksunluklara sabreden vatandaşlarıma teşekkür ediyorum.

Biraz gecikmeli de olsa bu işi başaracağımıza umudumuz tamdır."