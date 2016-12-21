Hürriyet yazarı: Otobüs şoförü sopayla tedbirini almış, yoksa Burak Yılmaz bayağı dalacak

Hürriyet yazarı Onur Baştürk, Nişantaşı'nda İETT şoförüyle kavga eden futbolcu Burak Yılmaz hakkında "Bu türden çok fazla olay yaşıyor ve tedbirini almış. Sopayı göstermese Burak Yılmaz bayağı dalacak çünkü. Her şey bir yana arkadaşlar, herkes çok diken üstünde. İşin esas kötü tarafı ve gözden kaçan büyük resim bu. Yoksa Burak mı haklı şoför mü haklı tartışması değil önemli olan..." diye yazdı.

Burak Yılmaz'la kavga eden İETT şoförü: Başka yerde olsam sopayla vururdum

Burak Yılmaz'la kavga eden İETT şoförü: İşten çıkardılar

Burak Yılmaz: Otobüs kafama çarptı!

Onur Baştürk'ün Hürriyet gazetesinin bugünkü (21 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan 'Burak Yılmaz mı haklı, şoför mü' başlıklı yazısı şöyle:

Her gün trafiğe çıkanlar milli futbolcu Burak Yılmaz ile otobüs şoförü arasındaki kavganın videosunu izledikten sonra olanlara çok da şaşırmamıştır.

Çünkü bu tür kavgalar, atışmalar sürekli oluyor.

Mesela geçen günlerde bindiğim iki takside de hemen hemen benzer şeyleri yaşadım.

İlk taksi şoförü yandaki aracın şoförüyle durup dururken atışmaya başladı.

Ne oldu ne bitti, kim kime önce laf attı ya da onların deyişiyle ‘artistlik yaptı’, anlamadım bile...

Arabasına bindiğim diğer şoför ise zaten çok hızlı gidiyordu.

Ona korna çalan araçla tartıştı.

Klasik şeyler söyleyerek, “Gel lan, in aşağı” filan diyerek...

Eskiden sıkıcı ve uzlaşmacı bir yolcu tipi olarak iş tatlıya bağlansın diye şoföre “Abi boşver, değmez” gibi laflar sıralar, arka çıkardım.

Şimdi tamamen kayıtsız hale geldim.

Kafamı telefona gömüyor, sosyal medyayla oyalanıyor, yaşanan atışmanın bitmesini bekliyorum.

Çok uzarsa da parasını ödeyip taksiden iniyorum.

Neden sinirlerimi bozayım ki?

ESAS KÖTÜ OLAN

Gelelim Burak Yılmaz’la otobüs şoförü arasındaki tartışmanın videosuna...

Atışma ya da tartışma

nereden başlamış tam anlaşılmıyor ama ikisi de haksız ve gereksiz yere taşkın.

Burak Yılmaz da öyle, şoför de...

Şoförün sopa göstermesine sinirleniyorlar, ama o anda caydırıcı unsur olarak kullanmış adam onu.

Belli, bu türden çok fazla olay yaşıyor ve tedbirini almış.

Sopayı göstermese Burak Yılmaz bayağı dalacak çünkü.

Her şey bir yana arkadaşlar, herkes çok diken üstünde.

İşin esas kötü tarafı ve gözden kaçan büyük

resim bu.

Yoksa Burak mı haklı şoför mü haklı tartışması değil önemli olan...

Popçular özel uçak meselesinde neyi göremedi

Efendim, Demet Akalın’la Murat Dalkılıç’ın yılbaşı gecesi peş peşe iki farklı şehirde, Bakü ve İstanbul’da konserleri varmış.

Gidiş geliş pratik olsun diye beraber özel uçak tutalım demişler.

Sonra da kriz çıkmış, ayrı ayrı uçak tutmaya kadar varmış olay.

Dalkılıç ailesini de uçağa almak istemiş, filan da filan...

Neyse ne.

Tıpkı Burak Yılmaz ve otobüs şoförü olayında olduğu gibi kim haklı kim haksız durumundan öte bir şey var burada.

İki ünlü şarkıcıya da hiç mi hiç yaramayan bir şey.

Ne mi? Özel uçak tabii!

Bu haberi okuyan/izleyen ve halihazırda durmadan yükselen döviz kurlarından etkilenip krizle boğuşan vatandaş olaya nasıl bakacak?

Şöyle: “Pes! Özel uçak için kavga etmişler!”

Aynen böyle.

Keşke bu meseleyi kendi aralarında tatlıya bağlasalar ve hiç dışarı yansıtmasalardı.