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Spor

Burak Yılmaz'la kavga eden İETT şoförü: Başka yerde olsam sopayla vururdum

İETT şoförü Orhan Çimen, Burak Yılmaz'ı mahkemeye verdiğini söyledi

20 Aralık 2016 11:32

Nişantaşı'nda futbolcu Burak Yılmaz'la kavga eden İETT şoförü Orhan Çimen, "Başka yerde olsam sopayla vururdum." dedi.

Milli futbolcu Burak Yılmaz ile kavga eden İETT şoförü Orhan Çimen, Beyaz TV'ye konuştu.

Burak Yılmaz'ı mahkemeye verdiğini söyleyen Çimen, "Şu an yine görsem tanımam. Haksız değilim, pişman olmadım." dedi.

İETT şoförünün şunları söyledi: "Burak cama eliyle vurdu. Hemşehrim niye vuruyorsun dedim. Sonra üstüme yürüdü. Bana vurmaması için sopayı çıkardım. Aşağı indiğinde geri koydum. Bizde vurma yok. Caydırma amaçlı kendimizi koruyoruz. Arabanın önüne geçti. Sürekli küfürler yağdırdı.

Zorla götürdüler. Arabayı duraktan çek dediğimiz için kızmış. Ben de arabanın önünde durdum. Ben durdukça sinirlendi. Başka yerde olsam sopayla vururdum ama arabadaydım. Sopa olmasaydı bana vuracaktı.

Görünce geri gitti. O bana vurana kadar ben vurmazdım. Kimse tutamadı. Arabanın içinden neden çıkıyorsun? Arabanın önüne geldi. 2-3 tane güvenlik onu tuttu.

 

"Mahkemeye verdim"

 

Burak Yılmaz olduğunu da bilmiyordum. Yarım saat sonra öğrendim. Haksız değilim ki pişman olmadım. Haksız olsam, benden küçük olmasına rağmen elini öperim. Burak Yılmaz'ı mahkemeye verdim. Hakaret ettiği için, üstüme yürüdüğü için mahkemeye verdim. Şu an yine görsem Burak Yılmaz'ı tanımam.

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