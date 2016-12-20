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Spor

Burak Yılmaz: Otobüs kafama çarptı!

Çin'de forma giyen Burak Yılmaz, kendisine yapılan davranışı herkese sergileyebileceğini söyledi

20 Aralık 2016 16:12

İETT şoförüyle yaptığı kavganın görüntüleri ortaya çıkan Burak Yılmaz, otobüsün kafasına çarptığını ve bu yüzden fevri tepki verdiğini söyledi.

Çin'in Bejing Guan takımında forma giyen Burak Yılmaz, İETT şoförü ile tutuştuğu kavga ve kavga görüntülerinin ortaya çıkmasıyla hakkında konuştu.

sözcü'nün haberine göre; yıldız futbolcu, “Olayın aslında benimle alakası yoktu. Valenin hatası yüzünden ben arada kaldım. Otobüs şoförü kafama hafif şekilde çarptı, kendimi kaçırmasam Allah korusun daha kötü bir şey olurdu” dedi.

 

"40 bin kişi küfrediyor ama bu başka"

 

Yaşanan olaydan dolayı bir hayli üzgün olduğunu belirten milli futbolcu, “Ben normal şartlarda bu şekilde tepki göstermem, ama küfür olunca olmuyor. Biz maç sırasında 40 bin kişiden küfür yiyoruz; lakin bu farklı bir durum. Beni tanımaması normal bir durum. Aynı davranışı herkese karşı sergileyebilirdi. Bu çok ayıp” diye konuştu.

Öte yandan olaya karışan şoförün işten çıkarıldığına dair haberler İETT tarafından yalanlandı.

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