Burak Yılmaz'la kavga eden İETT şoförü: İşten çıkardılar

Burak Yılmaz'la kavga eden İETT şoförü Orhan Çimen, "Normalde yarın sabah servise çıkacaktım fakat beni merkeze çağırdılar, işten çıkardılar. Yarın da lisansımı iptal edecekler." dedi.

İETT şoförü Orhan Çimen şunları söyledi: "Burak cama eliyle vurdu. 'Hemşehrim niye vuruyorsun' dedim. Sonra üstüme yürüdü. Bana vurmaması için sopayı çıkardım. Aşağı indiğinde geri koydum. Bizde vurma yok. Caydırma amaçlı kendimizi koruyoruz. Arabanın önüne geçti. Sürekli küfürler yağdırdı.

Normalde yarın sabah servise çıkacaktım fakat beni merkeze çağırdılar. İşten çıkardılar. Yarın da lisansımı iptal edecekler."