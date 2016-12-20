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Spor

Burak Yılmaz'la kavga eden İETT şoförü: İşten çıkardılar

Orhan Çimen, lisansının iptal edileceğini söyledi

20 Aralık 2016 15:47

Burak Yılmaz'la kavga eden İETT şoförü Orhan Çimen, "Normalde yarın sabah servise çıkacaktım fakat beni merkeze çağırdılar, işten çıkardılar. Yarın da lisansımı iptal edecekler." dedi.

İETT şoförü Orhan Çimen şunları söyledi: "Burak cama eliyle vurdu. 'Hemşehrim niye vuruyorsun' dedim. Sonra üstüme yürüdü. Bana vurmaması için sopayı çıkardım. Aşağı indiğinde geri koydum. Bizde vurma yok. Caydırma amaçlı kendimizi koruyoruz. Arabanın önüne geçti. Sürekli küfürler yağdırdı.

Normalde yarın sabah servise çıkacaktım fakat beni merkeze çağırdılar. İşten çıkardılar. Yarın da lisansımı iptal edecekler."

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Orhan ÇimenİETTşoförBurak Yılmaz

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