T24 LogoT24 Logo
Politika

Hürriyet yazarı: Kılıçdaroğlu saldırıya uğradığı sırada dokunulmazlıkların genel oylaması başlamıştı

"Meclis’teki laiklik protestosu CHP'nin katılmayabileceği yorumuna yol açtı"

20 Mayıs 2016 23:30

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifin tamamı için yapılan oylamanın referanduma işaret eden 367 sınırını aşmasını CHP’nin ‘evet’ oylarına bağladı. Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesi sırasında yumurtalı saldırıya uğradığına dikkat çekerek “CHP lideri bu tür baskıların kendilerini şehitlere sahip çıkmaktan alıkoymayacağını söyledi. O sırada dokunulmazlık önerisinin geneli üzerine oylama başlamıştı ve sonuç 367 sınırının 9 oy üzerinde 376 olarak açıklandı” dedi.

Saldırıdan sonra ilk açıklama Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "Kimin yaptırdığını biliyorum" dedi. Ardından bir açıklama yayımlayan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yumurta atanların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ekibi olduğunu iddia ederek, "Eğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturmayı başlatmazsanız, olayın faillerini bulmazsanız halk bunun hesabını sizden mutlaka soracaktır" dedi.

Murat Yetkin'in oylama sonuçları üzerinden partilerin pozisyonuna dair yaptığı değerlendirme şöyle:

Meclis'e soruşturma dosyası gönderilmiş vekillerin yargılanmalarının yolunu açan dokunulmazlık oylamasının 376 oyla kaldırılması aslında "sürpriz" değildi.

Çünkü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha tartışmanın başında teklife desteğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, PKK ile mücadele sürerken aksini halka anlatamayacaklarını söylüyordu.

MHP zaten daha önceden AK Parti hükümetine HDP'lilerin yargılanması için adım atma çağrısı yapıyordu.

Tartışma, Kılıçdaroğlu'nun destek açıklamasının ardından CHP içinde çıktı. Bazı vekiller dokunulmazlıkların kaldırılması için Anayasa değişikliğine karşı çıkacaklarını, ya da oylamaya katılmayacaklarını açıklayınca CHP'nin tutumu merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti bir yandan, HDP diğer yandan CHP'yi baskı altına aldı.

İki gün önceki ilk tur oylamada halkoylamasına gerek duyulmadan kabul sınırı olan 367 altında oy çıkması ve bugün Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik laiklik protestosu kuliste CHP'nin oylamaya katılmayabileceği yorumuna yol açtı.

Ancak daha madde oylamalarında 367 sınırı geçildi; en az 20 CHP'linin kabul oyu verdiği yorumları yapıldı.

O arada Kocatepe Camii'nde şehit cenazesine giden Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı yapıldı; CHP lideri bu tür baskıların kendilerini şehitlere sahip çıkmaktan alıkoymayacağını söyledi.

O sırada dokunulmazlık önerisinin geneli üzerine oylama başlamıştı ve sonuç 367 sınırının 9 oy üzerinde 376 olarak açıklandı.

Anayasa değişikliğinin halkoylamasına gitme gereği CHP'den gelen 'evet' oylarıyla aşılmıştır.

ETİKETLER

TBMMMurat YetkinKemal KılıçdaroğluCHPMelih Gökçek

İlgili Haberler

Referandum sınırı aşıldı, TBMM'de dokunulmazlıkların kaldırılması teklifinin tümü 376 oyla kabul edildi!

Teklifin tamamı için yapılan oylamada 376 evet, 140 hayır oyu çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu'na şehit cenazesinde yumurtalı saldırı!

Kılıçdaroğlu, "Kimse bizi şehit cenazelerine gitmekten alıkoyamaz" dedi

CHP: Kılıçdaroğlu’na yumurtalı saldırıyı yapan Gökçek’in ekibidir!

Kılıçdaroğlu, 2 şehidin cenaze töreninde yumurtalı saldırıya uğramış, "Kimse bizi şehit cenazelerine gitmekten alıkoyamaz" demişti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24