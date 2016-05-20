Hürriyet yazarı: Kılıçdaroğlu saldırıya uğradığı sırada dokunulmazlıkların genel oylaması başlamıştı

Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, odağında HDP milletvekillerinin bulunduğu dokunulmazlıkların kaldırılmasına ilişkin anayasa değişikliği teklifin tamamı için yapılan oylamanın referanduma işaret eden 367 sınırını aşmasını CHP’nin ‘evet’ oylarına bağladı. Yetkin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesi sırasında yumurtalı saldırıya uğradığına dikkat çekerek “CHP lideri bu tür baskıların kendilerini şehitlere sahip çıkmaktan alıkoymayacağını söyledi. O sırada dokunulmazlık önerisinin geneli üzerine oylama başlamıştı ve sonuç 367 sınırının 9 oy üzerinde 376 olarak açıklandı” dedi.

Saldırıdan sonra ilk açıklama Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "Kimin yaptırdığını biliyorum" dedi. Ardından bir açıklama yayımlayan CHP Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na yumurta atanların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ekibi olduğunu iddia ederek, "Eğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturmayı başlatmazsanız, olayın faillerini bulmazsanız halk bunun hesabını sizden mutlaka soracaktır" dedi.

Murat Yetkin'in oylama sonuçları üzerinden partilerin pozisyonuna dair yaptığı değerlendirme şöyle:

Meclis'e soruşturma dosyası gönderilmiş vekillerin yargılanmalarının yolunu açan dokunulmazlık oylamasının 376 oyla kaldırılması aslında "sürpriz" değildi.

Çünkü CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha tartışmanın başında teklife desteğini açıklamıştı. Kılıçdaroğlu, PKK ile mücadele sürerken aksini halka anlatamayacaklarını söylüyordu.

MHP zaten daha önceden AK Parti hükümetine HDP'lilerin yargılanması için adım atma çağrısı yapıyordu.

Tartışma, Kılıçdaroğlu'nun destek açıklamasının ardından CHP içinde çıktı. Bazı vekiller dokunulmazlıkların kaldırılması için Anayasa değişikliğine karşı çıkacaklarını, ya da oylamaya katılmayacaklarını açıklayınca CHP'nin tutumu merak konusu oldu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AK Parti bir yandan, HDP diğer yandan CHP'yi baskı altına aldı.

İki gün önceki ilk tur oylamada halkoylamasına gerek duyulmadan kabul sınırı olan 367 altında oy çıkması ve bugün Meclis Başkanı İsmail Kahraman'a yönelik laiklik protestosu kuliste CHP'nin oylamaya katılmayabileceği yorumuna yol açtı.

Ancak daha madde oylamalarında 367 sınırı geçildi; en az 20 CHP'linin kabul oyu verdiği yorumları yapıldı.

O arada Kocatepe Camii'nde şehit cenazesine giden Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı yapıldı; CHP lideri bu tür baskıların kendilerini şehitlere sahip çıkmaktan alıkoymayacağını söyledi.

O sırada dokunulmazlık önerisinin geneli üzerine oylama başlamıştı ve sonuç 367 sınırının 9 oy üzerinde 376 olarak açıklandı.

Anayasa değişikliğinin halkoylamasına gitme gereği CHP'den gelen 'evet' oylarıyla aşılmıştır.