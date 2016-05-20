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CHP: Kılıçdaroğlu’na yumurtalı saldırıyı yapan Gökçek’in ekibidir!

Kılıçdaroğlu, 2 şehidin cenaze töreninde yumurtalı saldırıya uğramış, "Kimse bizi şehit cenazelerine gitmekten alıkoyamaz" demişti

20 Mayıs 2016 22:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanı Adnan Keskin, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na  ise yumurta atanların Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in ekibi olduğunu iddia ederek, "Eğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturmayı başlatmazsanız, olayın faillerini bulmazsanız halk bunun hesabını sizden mutlaka soracaktır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik Ankara Kocatepe Camii'ndeki 2 şehidin cenaze töreninde yumurtalı protesto yapılmıştı. Kılıçdaroğlu, "Kimse bizi şehit cenazelerine gitmekten alıkoyamaz" dedi. Yumurtalı protestoyla ilgili bir kişi gözaltına alınmıştı. 

Hürriyet’in haberine göre, Keskin ise Kılıçdaroğlu’na yapılan yumurtalı saldırı hakkında açıklamada bulundu. Açıklama şöyle:

"Malasef ülkemizde laik olmayan kişiler tarafından Melih Gökçek ve organize ettiği ekip başkanımıza yumurtalı saldırıda bulunmuştur. Bu durum bizim zorumuza gitmemiştir, ancak şehit ailelerimizin yanında şehit ailelerine doğru fırlatılan yumurtalar, PKK’nın askerimize sıkmış olduğu kurşunlardan daha acı gelmiştir. O yüreği dağlanmış insanları daha çok üzdünüz" dedi. Keskin,  "Bizler bugün sayın genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile birilkte şehit ailelerimizin yanlarına katıldık. Fakat maalesef ülkemizde laik olmayan kişiler tarafından Melih Gökçek ve organize ettiği ekip, başkanımıza yumurtalı saldırıda bulunmuştur. Bu durum bizim zorumuza gitmemiştir. Ancak şehit ailelerimizin yanında şehit ailelerine doğru fırlatılan yumurtalar, PKK’nın askerimize sıkmış olduğu kurşunlardan daha acı gelmiştir. Bu eylemi yapan kişiler şunları çoy iyi bilsin. Şehit ailelerinin kanını siyasete malzeme ediyorsunuz. O yüreği dağlanmış insanları daha çok üzdünüz. Şehit aileleri, ’zaten yüreğimiz kan ağlıyor zaten ateş düştü içimize. Bunlar kim oluyor da neyi savunuyorlar’ diye tepki gösterdiler. Ankara Emniyet Müdürünü ve İçişleri Bakanını istifaya davet ediyorum. Eğer bu durumu soruşturmazsanız, halk bunun hesabını mutlaka soracaktır. bizler üstümüz aranarak girdiğimiz yere terör yandaşları elini kolunu sallayarak giriyor. Buna sebep olanlar bunun önlemini almayanlardır. Büyükşehir Belediye Başkanına sesleniyorum. Dünkü 19 Mayıs’ın intikamını almak istiyorsunuz. Ama CHP bunu size yaşatmayacaktır.”

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